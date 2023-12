Céline Dion perdió el control de sus músculos por culpa de una enfermedad neurológica

La cantante canadiense Céline Dion perdió el control de sus músculos como consecuencia de la enfermedad neurológica que padece desde hace años, denominada síndrome de persona rígida (SPR), según declaró la hermana de la artista, Claudette Dion.



En declaraciones al medio canadiense 7 Jours, la hermana de la cantante explicó que Céline Dion "trabaja mucho, pero no tiene control de sus músculos" por lo que ya no puede cantar.



"En nuestros sueños y en los de ella, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sé. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo", añadió Claudette Dion.

Céline Dion, de 55 años, reveló en octubre de 2021 que sufría una enfermedad que afecta al sistema nervioso y le provoca espasmos musculares, lo que la obligó a cancelar ese año conciertos en Las Vegas (EE.UU.).



Un año después, en diciembre de 2022, la enfermedad la forzó a cancelar la gira europea que tenía prevista en 2023 y posteriormente la totalidad de su gira mundial.



Entonces, la ganadora de dos Óscar y varios premios Grammy declaró en un comunicado que llevaba tiempo sufriendo problemas de salud y que los espasmos afectan a todos los aspectos de su vida diaria, incluido el caminar.



Céline Dion añadió que sus cuerdas vocales también están afectadas por lo que ya no puede cantar como solía.



Claudette Dion explicó que uno de los problemas a los que se enfrenta su hermana es que la enfermedad que padece afecta a muy pocas personas en el mundo, por lo que la investigación médica para buscar soluciones es escasa.