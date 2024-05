Padre Somarriba dice que las “serpientes” también hablan de paz, pero atacan a la iglesia

Equipo de Periodistas

Mayo 19, 2024 04:19 PM

El sacerdote Marcos Somarriba en su prédica dominical, se refirió al significado de Cristo que es la Paz y por eso los sistemas violentos a Cristo y a sus discípulos.

“El discipulado y la misión nunca serán ajenas a la pasión y a la violencia por parte de los que son expertos en crucificar y llevar por el camino del calvario a los que escogen seguir al verdadero Paz y su espíritu”, dijo Somarriba, desde el púlpito en la Iglesia Santa Ágatha en Miami.

Según el religioso no todo el que habla de Paz, la promueve realmente, pues hay serpientes que también hablan de Paz, cuando realmente persiguen y destruyen.

“Hemos escuchado de la boca de la serpiente, de los que se arrastran sobre el barro de la vida de los demás, que el pueblo quiere paz. Sí es verdad, el pueblo y la gente quieren el Paz de Jesús, quien incluye y no destruye, al que sopla para llenar la vida de su pueblo y no el que ahoga con aliento de muerte al que está en contra, o piensa diferente, o se encuentra en la acera de enfrente”, criticó el religioso.

Respecto a las personas justas y que gozan de la presencia de cristo, el sacerdote dijo que viven con tranquilidad y serenidad, a diferencia de otros que no gozan de verdadera Paz.

“ Jesús da paz, es la Paz, los que no siguen a Cristo y no gozan de la presencia de Cristo, no viven tranquilos, no son serenos, son personas violentas, pasivas agresivas, son gente que muestra un rostro falso bajo un tono de voz y una semblante dulce, pasivo y hasta religioso el lenguaje, que impulsado por la violencia interior”, señaló el padre Marcos.

Y añadió “solo causan miseria, dolor y muerte, que son frutos de la podredumbre causada por sus propias maldades y violencias interiores y en este sufrimiento, Dios nos ha dado un defensor”, dijo desde el púlpito.

El sacerdote Somarriba se refirió a los pueblos sufridos que son víctimas de líderes sin aprecio ni respeto por la vida.

“Nuestros pueblos, sí son pisoteados constantemente por las botas de los que se creen con el poder de andar por encima del barro como la serpiente, se arrastra sobre la vida humana, se olvidan y no les interesa reconocer que el ser humano… Esos (que violentan) son barro muerto en vida, secos, porque al actuar como demoledores, dueños y señores, acaban siendo nada, siendo polvo que se lo llevará al viento de la historia”, advirtió el padre Marcos a quienes generan violencia e irrespetan la vida.

Marcos Somarriba dijo que la Iglesia Católica sigue siendo perseguida, pero finalmente vencerá.

“La hostigan y la atacan porque la miran silencio y débil, los que persiguen a la Iglesia de Cristo ya están ipso facto vencidos, se creerán poder controlarla, silenciarla y acosarla, pero no podrán controlar la voz de su oración, la libertad interior de sus miembros y siempre la Iglesia verá pasar el barro muerto, en los ataúdes de sus enemigos”, refirió el religioso.

El sacerdote concluyó su mensaje diciendo que el Espíritu está en contra del desorden “nosotros somos testigos de nuestros pueblos sufridos, de nuestra gente exiliada y en el dolor que sufre aquel que lo separa de su familia. Ven Espíritu Santo renueva la faz de la tierra para que tengamos un mundo lleno de Jesús, que es la paz verdadera”, dijo Somarriba.