Miss Universo Sheynnis Palacios niega romance con Danilo Carrera: “Nada que ver”

Equipo de Periodistas

Enero 11, 2024 01:36 PM

Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, desmintió los rumores de un supuesto romance con el actor ecuatoriano Danilo Carrera.

"No, él es mi amigo, admiro su trabajo, de latino a latino", dijo Palacios en una entrevista con la cadena Telemundo de la cual Carrera es presentador. "Él actualmente está feliz con su pareja, así que no crean mi gente".

Fue durante su visita al emblemático Empire State Building, que Palacios decidió aclarar los rumores de un posible romance con Carrera. "Solo somos amigos y nos llevamos muy bien", dijo. "Yo estoy muy feliz por él, no hay que cruzar esas barreras que nada que ver".

Tras aclarar que entre ellos solo existe amistad, Sheynnis Palacios aseguró que su corazón está soltero y libre. “Está muy bien, está feliz, está soltero, está libre y también está disfrutando mucho de ser Miss Universo.

Sheynnis habló de que a poco tiempo de residir en Nueva York como dicta la tradición de la actual Miss Universo ha sentido la cercanía de la gente latina en esta ciudad.

“Una vez, normal, tranquila, salí a comprar un par de productos que me hacían falta en mi apartamento, normal como Sheynnis lo haría en Nicaragua y muchísimas personas me vieron y me reconocieron”, expresó la guapa joven.

“Poder sentir ese apapacho, esa cercanía, poder hablar mi idioma natal porque todo el tiempo estoy hablando en inglés y eso me hizo sentir que estoy haciendo un buen trabajo”, contó Palacios.

De acuerdo con la modelo y periodista de 23 años, ya garantizó que su comida típica no le falta en la Gran Manzana y confesó que ya probó su nacatamal que lo hizo su mamá para Navidad en San Francisco y lo llevó empacado.

“Me lo traje bien empacado con todo y maleta a Nueva York y ya me lo comí. Todavía tengo más en la refrigeradora para cuando tenga más hambre. También me traje mis frijoles y el queso super reconocido de mi país”, afirmó.

Palacios asegura que durante este año de reinado en Nueva York no le va a faltar los sabores culinarios nicaragüenses porque ella misma puede elaborar sus platillos en el apartamento desde el cual cumple sus funciones oficiales como Miss Universo.