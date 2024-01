Dos meses de reinado: Shyennis Palacios, entre el glamour y la sencillez

Equipo de Periodistas

Enero 19, 2024 04:45 PM

A dos meses de su coronación como Miss Universo, Shyennis Palacios ha vivido una experiencia llena de glamour y compromisos internacionales. Sin embargo, la joven nicaragüense también tiene tiempo para disfrutar de la cotidianidad y valorar "las cosas sencillas", como lo expresó durante su discurso el pasado 18 de noviembre en El Salvador.

En su vida cotidiana, Palacios sigue siendo una joven sencilla y humilde, pero con un título universal. En diferentes ocasiones ha manifestado que le gusta pasar tiempo con su familia y amigos, y disfruta de las actividades cotidianas, como cocinar, caminar y hasta ir al supermercado en Nueva York tal como lo haría si estuviera viviendo en Nicaragua.

El nicaragüense Braul Balladares aprovechó una visita de Sheynnis Palacios al supermercado en donde este migrante trabaja para auto retratarse con la joven modelo y compartir las imágenes en redes sociales.

“Muéranse de la envidia y soporten. Mi Reyna”, escribió el nicaragüense en una publicación que en poco tiempo tuvo gran alcance y levantó distintas reacciones de felicitaciones y de críticas por parte de los usuarios de Facebook.

Palacios es un ejemplo de cómo el glamour y la sencillez pueden coexistir.

Esta misma semana, el reconocido diseñador nicaragüense Carlos René Cruz presentó su colección de modas RO-NE-SA-GRA OI/24 en la cual Sheynnis Palacios modela dos de sus obras en color negro: un vestido y un conjunto.

En una visita reciente al mirador One Vandebilt ubicado en Manhattan, Sheynnis Palacios lució un conjunto jeans que llamó la atención porque llevaba en la parte superior de la espalda una chaqueta con la imagen pintada del Toro Huaco personaje representativo del Güegüense y la leyenda “Nicaragua” en letras blancas.

"Me he dado la oportunidad de que varios diseñadores nicaragüenses y latinos me vistan pues quiero promover el talento latinoamericano", declaró a la revista People en Español Miss Universo Sheynnis Palacios.