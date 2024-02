Xiomara Blandino critica a Miss Universo, justifica persecución ordenada por dictadura y rechaza franquicia

Xiomara Blandino habló por primera vez de Miss Nicaragua y Miss Universo tras la persecución política de la dictadura, tratando de justificar lo injustificable y reveló que ya no dirige canal 8 y que no le interesa franquicia de Miss Nicaragua

Equipo de Periodistas

Febrero 03, 2024 02:08 PM

Xiomara Blandino, exreina de belleza nicaragüense, criticó en un live a la organización Miss Universo por la supuesta “mala comunicación”, luego del triunfo de Sheynnis Palacios. Blandino refirió que Miss Universo fue “politizado” y la organización manejó mal la situación.

“Desde Miss Universo hubo muy mala comunicación, pésima, como que no estaban, no supieron manejar la situación mediática y realmente sí creo que cometieron ese error…y esto es un caso de estudio que lo deberían de poner en crisis de crisis de marca para dar clases. Miss Universo no es una corona política es una corona cultural y de belleza”, refirió.

Con su comentario, Blandino pretendió justificar la persecución política en contra Karen Celebertti, su esposo e hijo, dueños de la franquicia en Nicaragua. La familia Argüello Celebertti fue desterrada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras la explosión de alegría del pueblo que celebró el triunfo de Sheynnis Palacios con banderas azul y blanco en las calles.

Blandino, olvidó decir que fue la misma dictadura la que politiza el triunfo de Sheynnis, al acusar de un rosario de delitos políticos a Celebertti y familia y obligarla a renunciar a la dirección de la franquicia.

Según Xiomara, consideró solicitar la franquicia de Miss Universo en Nicaragua, pero ahora asegura que “ni loca”, después de la persecución vivida por Celebertti.

“Como cualquier empresaria pensé en enviar mi solicitud para ser franquiciante de Miss Universo, empecé a recopilar todos los requisitos y dije voy a probar sin dañar a nadie”, relató Blandino.

En el video, Blandino detalla que al conocer de una convocatoria abierta en septiembre de 2023, reunió los requisitos, llenó un formulario, creó un pequeño equipo para elaborar un presupuesto de sistemas de producciones y usó su experiencia con el concurso Miss Teen y haber sido directora del canal oficialista TN8.

“Como cualquier persona también tenía todo el derecho del mundo de poder tocar esa puerta”, justificó Blandino, quien asegura trabajó “full” en el proyecto que finalmente no envió.

“Y no lo hice y miren todo lo que pasó después, parece increíble Dios es perfecto. Dios sabe por qué pasan las cosas”, dijo Blandino, sin referirse al horror vivido por Celebertti tras el triunfo de Miss Nicaragua en Miss Universo, lo que le costó la expulsión de su propio país, cárcel para su esposo e hijo y confiscaciones de bienes.

Xiomara Blandino agregó que respeta a Miss Universo Sheynnis Palacios, aunque no la siga en redes “llegó a ser la gloria más importante y ser nuestra reina universal, que es algo maravilloso. Yo creo que nunca soñamos ganar Miss Universo, hizo un trabajo perfecto. El hecho de que no la siga redes no quiere decir que no la respete, deje de seguir un montón de reinas porque todo es un drama. No es nada personal”, comentó Blandino, quien ha sido señalada de envidiar a mises que destacan.

“Ustedes que andan creyendo todo lo que ponen en redes, todo lo que sacan los medios, les agarró una intensidad, empezaron a atacarme nuevamente, me mandaban miles de mensajes de odio diciéndome cualquier cantidad de cosas, insultándome y yo en silencio, riéndome un poco porque decía cómo es la gente,”, comentó.

Vale recordar que fue el canal oficialista canal 13 que anunció en su programa de farándula que Blandino era una de las candidatas a dirigir la franquicia de Miss Nicaragua.

Ataque en redes

Xiomara Blandino dejó entre ver cuán mal la ha pasado con el rechazo social que le transmiten miles de nicaragüenses.

“Hoy voy a apagar mi celular porque están como intensos mis amigos, en redes tengo más de 300 mensajes de ataques de odio sin yo tener nada que ver, yo ni loca me meto a eso”, dijo Blandino, quien dijo a una seguidora que su padre, el reconocido empresario y opositor a Daniel Ortega, José Dolores Blandino, ya la había perdonado.

“Mi papá me perdonó mi amor. Yo no sé por qué viven en el pasado y no entienden que una cosa es lo que ven y otra cosa es lo que no ven, solo locuras, mi papá está bien y mi mamá y mi hermano”, comentó visiblemente incómoda por las reacciones negativas que genera.

El hermano de Blandino abandonó Nicaragua y se encuentra exiliado en Canadá.

Blandino llama “pasado” a la masacre de estado del año 2018, como si fuera un hecho sin importancia, cuando la acción represiva de la dictadura dejó más de 350 nicaragüenses muertos según la CIDH, centenares de confiscados, despojados de nacionalidad y presos políticos.

Xiomara Blandino está más cerca de su familia y ya no vive en El Carmen, lugar donde despachan sus ex suegros.