Sheynnis Palacios considera vivir fuera de Nicaragua y llevarse a su familia

Equipo de Periodistas

Enero 30, 2024 11:18 AM

Miss Universo Sheynnis Palacios reveló en una entrevista brindada a la periodista mexicana Mara Castañeda que desea llevarse a su familia y considera vivir fuera de Nicaragua. La reina nicaragüense dijo que su coronación como Miss Universo le trajo una nueva vida llena de oportunidades y desafíos.

En una reciente entrevista Miss Universo 2023 expresó que su reinado le ha permitido ver nuevas oportunidades en el extranjero. “Yo quiero trabajar por mi futuro, el de mi familia actualmente y el que quiero llegar a tener”, aseguró.

Sin embargo, confesó que, en los primeros dos meses de reinado, llegó a reprochar a Dios por haberla elegido, sintiéndose abrumada por la responsabilidad, la presión que conlleva el título y sufrir un difícil episodio de ansiedad. Pero, pronto recapacitó y pidió perdón a Dios, prometiéndole que jamás volvería a cuestionar su elección.

"Vivir en Nueva York, adaptarme a un nuevo lenguaje, un nuevo clima, yo que vengo de Centroamérica, tropical, calor, playa, me moría de frío los primeros días”, expresó Palacios. “Solo ha pasado una vez, que dije Señor por qué a mí y automáticamente le pedí perdón, porque no debía de ser tan malagradecida con este regalo”, confió.

La joven explicó que se sintió mal porque antes había prometido a Dios que nunca iba a quejarse a pesar del cansancio, del desvelo, de las tristezas o si se encontraba enojada.

“Tenía mucho miedo en ese momento, estaba muy frustrada, estaba en un episodio de ansiedad, había tenido muchos antes y yo era consciente, pero en ese momento no fui consciente, tuve un episodio de ansiedad no muy bueno fue bastante grande”, afirmó Palacios.

Tras enfatizar que el cambio de Managua a Nueva York la impactó tanto al sufrir un colapso que se salió de sus manos porque además de estar con nuevas personas, tener poca comunicación con su familia, pero pudo volver a su realidad y recordar la promesa de “nunca quejarse”. “Le pedí perdón a Dios, lloré y oré y después de la oración sentí tanta tranquilidad”, expresó Miss Universo.

“(…) Y solo una vez lo hice, sobre todo porque siento que no es un regalo solo para mí, ganar este título no es solo para Sheynnis es para más de seis millones de habitantes en Nicaragua, que están en mi país y también se encuentran esparcidos en el mundo. Es darles esperanza, alegría, gozo y sentir que ellos están viviendo este sueño junto conmigo”, enfatizó la modelo y periodista.

Palacios insistió que hasta ahora no siente que haya hecho ningún sacrificio, pese a reconocer la lejanía de la familia y expresar que de ellos ha obtenido apoyo y comprensión en el trabajo que ama.

“Lo más que me ha costado dejar son mis 6 perros y 3 gatos. Eso fue muy difícil, los veo por video llamadas, me mandan fotos, yo dejé a mi perrita de tres meses y ahora tiene seis meses, eso me llena de tristeza, pero también sé que está en las manos correctas, está con mi familia y estoy trabajando por y para ellos”, dijo la soberana.

¿Vivirá en México o EEUU?

Sheynnis Palacios dijo que está considerando mudarse a Estados Unidos o México, países donde tiene oportunidades profesionales y planea llevarse a su familia.

“He estado meditándolo, te soy muy sincera. Quiero: número uno, traer a mi familia conmigo, es un sueño que de verdad lo quiero”, sin embargo, aclaró que todavía no sabe si después de su reinado vivirá en Estados Unidos.

“Me estoy enamorando de México y por supuesto que en algún momento también medito vivir en mi país, que también Miss Universo viva en su país, pero también quiero soñar en alto”, afirmó Palacios.

“Estados Unidos me adoptó, ahora también México me está adoptando y entonces si quiero traerme a mi familia”, enfatizó la reina.

Agregó que está considerando estudiar una maestría en el extranjero porque sueña con tener su propia productora audiovisual y hacer su libro biográfico.

“Todos mis planes, absolutamente todos, se los dejo a Dios, él es quien guía, me va abriendo las puertas y yo voy obedeciendo. Bueno, si aquí quiere que vaya aquí voy”, afirmó.