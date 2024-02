Equipo de Periodistas

Febrero 04, 2024 08:13 PM

El rapero estadounidense Killer Mike fue detenido este domingo justo después de haber ganado tres Grammy en la 66 edición de esos prestigiosos galardones, cuya gala previa, en la que fue premiado, se celebró en el teatro Peacock de Los Ángeles.



Un video difundido por el periodista Chris Gardner, del medio especializado The Hollywood Reporter, muestra cómo varios policías sacan del recinto al intérprete con las manos esposadas en la espalda.



Killer Mike se hizo con un grammy a la mejor actuación de rap por 'SCIENTISTS & ENGINEERS', con André 3000, Future y Eryn Allen Kane, con otro al mejor álbum de rap por 'MICHAEL' y con un tercero a la mejor canción de rap también por 'SCIENTISTS & ENGINEERS'.

Según The Hollywood Reporter, el cantante fue arrestado por un cargo menor que no está relacionado con los Grammy."Liberen a Mike", gritaron algunos presentes al verle pasar.El rapero y compositor estadounidense, de 48 años y nacido en Atlanta (Georgia), ganó su primer Grammy en 2003 a la mejor actuación de rap por 'The Whole World', su colaboración con OutKast.Al agradecer sus premios este domingo subrayó precisamente que el rap no tiene edad: "Me importa un bledo si tienes 78 y rapeas sobre cuántas mujeres tienes en la residencia. Asegúrate de mantener el hip-hop vivo", había dicho.