Emotivo encuentro entre Sheynnis Palacios y la actriz Ana Martín, dos destacadas nicaragüenses

Equipo de Periodistas

Febrero 16, 2024 02:02 PM

La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, y la reconocida actriz mexicana de raíces nicaragüenses Ana Martín, protagonizaron un emotivo encuentro donde expresaron su profunda admiración mutua a través de un video divulgado la tarde de este viernes.

Palacios, originaria de Nicaragua, se mostró conmovida por la trayectoria y talento de Martín, una figura icónica del cine y la televisión mexicana.

Por su parte, Martín elogió la belleza, inteligencia y carisma de la Miss Universo, destacando su papel como embajadora de la cultura nicaragüense a nivel internacional.

“No lo puedo creer”, expresó Martín. “Ven acá, felicidades mi reina, princesa”, añadió mientras ambas se fundían en un abrazo en presencia de la exdirectora de Miss Nicaragua Karen Celebertti y recién nombrada gestora de talentos de la organización Miss Universo.

¡Ay no, no lo puedo creer!”, respondió Sheynnis Palacios mientras se rodaban las lágrimas de emoción por el encuentro, al mismo tiempo ambas intercambiaban palabras de admiración.

“Te deseo lo mejor del mundo, te deseo toda la suerte del mundo porque eres una niña inteligente, una niña aparte de hermosa empoderada, una mujer que sabe que vas a llevar muchos mensajes y que son muy importantes”, continuó Martín.

Sheynnis Palacios agradeció sus palabras y le expresó que ella le recordó a su “mamita”, en referencia a su abuela materna quien aún vive en Nicaragua. “No sabes cuánto me hace falta”, dijo.

La actriz respondió que “aquí tienes que volar, chiquita” y le pidió no llorar.

Asimismo, entre lágrimas y risas las dos nicaragüenses revivieron los sentimientos vividos durante el certamen que le dio la corona a Palacios el pasado 18 de noviembre. “Ganó Nicaragua, ganó Nicaragua”, gritaba es día Ana Martín.

“Ganamos, ganamos, no solo gané yo”, expresó Sheynnis Palacios al asegurar que el triunfo no solo fue para ella. “Ganó todos los que me apoyaron, los que creyeron en mí, los más de seis millones de habitantes, que ahí están amándote también”, añadió.

Ana Martín concluyó su mensaje asegurándole a Sheynnis Palacios que había sido un triunfo para todos los latinos porque la mujer ha llegado a ascender a niveles importante y ella es una representación de este logro.