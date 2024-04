Miss Nicaragua 2016 revela sufrir fuerte depresión y bipolaridad en EEUU

Equipo de Periodistas

Abril 22, 2024 09:45 AM

A finales de marzo, Marina Jacoby, Miss Nicaragua 2016, conmovió a sus seguidores al compartir un video en sus redes sociales donde reveló que desde hace tiempo enfrenta una fuerte crisis emocional. Tras acudir a especialistas, recibió el diagnóstico de depresión y bipolaridad tipo 2.

La modelo nicaragüense quien radica en Estados Unidos, señaló que el interés de compartir su historia es porque sabe que hay más personas que se identifican con ella y así se lo han hecho saber en su cuenta de Instagram.

“Porque cada vez que alguien me dice a mí que lo que yo estoy diciendo, ellos se sienten relacionados y pueden salir adelante porque ven que estoy saliendo adelante y esa es mi razón para compartir mi historia”, dice.

Marina Jacoby explica que cree que en el último tiempo no tomó los medicamentos necesarios para mejorar su ánimo y al contrario, siente que se acostumbró a que la depresión sea parte du vida tanto que lo menciona en las primeras citas amorosas para que las parejas potenciales sepan que ella está afectada emocionalmente porque dice que la depresión ha manejado su vida.

“Ahora, finalmente puedo empezar el tratamiento correcto e intentar salir adelante sabiendo que es lo que tengo”, dijo la modelo nicaragüense.

Con lágrimas en los ojos, Jacoby explica que su salud mental la ha llevado a que los días que se siente bien y con energía no desea irse a la cama porque sabe que al siguiente puede amanecer deprimida y eso le perturba.

"Ahora tantas cosas hacen sentido, yo no entendía porque yo lo que aprendí fue a sacarle provecho a los días buenos y no me quiero ir a dormir porque sé que mañana puedo estar mal", dice Jacoby entre lágrimas.

En uno de los clips la modelo de origen matagalpina confió que intentó hacerse daño a sí misma, y regresó a las redes sociales para compartir su estado y que otras personas que tal vez pasan la misma situación sepan que no están solo.

A través de los mensajes Marina Jacoby agradeció a quienes le han demostrado su apoyo tras reconocer que son muchas personas las que se enfrentan a problemas de salud mental y solo ahora se habla abiertamente.

“Los quiero mucho y apenas me sienta mejor voy a intentar hacer un video o algo para platicar con ustedes”, escribió la joven que en 2017 representó con orgullo a Nicaragua ante el Miss Universo.