Gal Gadot aparecerá en Los Simpson interpretando a Lisa

En un adelanto de la nueva temporada, Homero y Flanders dirigen el casting de la película "Bart no está muerto" en el que participan Emily Deschanel, quien audiciona por el personaje de Marge y Gadot, por el de Lisa.

A lo largo de las treinta temporadas de Los Simpson han aparecido todo tipo de famosos. Y ahora le llegó el turno de Gal Gadot, la protagonista de Wonder Woman, quien hará un cameo en el estreno de la nueva entrega de la familia más conocida de la televisión. La actriz encarnará a Lisa Simpson en la película sobre la familia que prepara Homero.

Los personajes amarillos regresan a la pequeña pantalla estadounidense este lunes en Fox y, con motivo del estreno, Gadot compartió en Twitter una imagen de cómo lucirá el personaje al que pondrá voz. "Esta familia es una parte muy importante de mi infancia. Y ahora, es increíble formar parte del estreno de la 30ª temporada de Los Simpson.

En este primer episodio, la intérprete se pondrá en la piel de Lisa Simpson en una película, dirigida por Homero, titulada "Bart no está muerto". En un adelanto de la nueva temporada, Homero y Flanders dirigían un casting en el que participaban Emily Deschanel (Bones), quien audicionaba por el personaje de Marge y Gadot, por el de Lisa.

El tráiler aprovechó la ocasión para bromear sobre Wonder Woman y el Universo de DC. Y es que Homero confunde a Gadot como un personaje de Fast & Furious y confiesa a la actriz que "cada vez que ve un logo de DC se duerme inmediatamente".

This family was a huge part of my childhood. And now it's so cool that I get to be apart of the Simpsons' Season 30 premiere episode 😱🙆‍♀️ Airing tonight!.... pic.twitter.com/3XwmHLhiAy