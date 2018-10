Aleks Syntek, envuelto en escándalo sexual

"Me gustan los chicos lindos como tú", supuestamente le dijo el artista a un adolescente británico

Aleks Syntek se encuentra envuelto en un escándalo. Un joven británico de 17 años acusó al cantante mexicano de acoso por presuntamente enviarle mensajes sugerentes a través de las redes sociales.

"Lemon Brick", como se identifica el adolescente en Instagram, publicó en sus historias la supuesta conversación que tuvo con el músico, quien desde un principio le envió fotos de sus conciertos para demostrarle que era un músico y compositor famoso.

Ante la pregunta del británico de por qué un artista tan grande hablaba con un joven como él, Syntek supuestamente respondió que le gustaba mucho la música británica, que tenía muchos amigos británicos y añadió: "Me gustan los chicos lindos como tú".

"¿ Lindos?", cuestionó Lemon Brick; y el cantante le habría contestado: "¿Eso es malo? Oh, sexy jaja".

"Eso es peor", aseguró el adolescente, quien luego puso en duda el amor del artista por su familia ya que los ponía en riesgo al estar coqueteando con un menor de edad.

En otra de las publicaciones que compartió en sus historias, Lemon Brick publicó el mensaje que Syntek supuestamente le envió después de que se enteró que había dado a conocer el intercambio pidiéndole disculpas y que no hizo nada malo ya que se trataba de una broma pero que por favor borrara todo ya que esto podría "destruir" a su familia.

"Hey, amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y te ofrezco disculpas. Tengo una familia. Dos niños hermosos y una encantadora esposa y nos están poniendo en peligro. Puedes destruir una buena y bonita familia con ese post que exhibes en tus historias. Si tu eres una buena persona, un buen ser humano, deberías quitar ese post que me involucra. Espero que estés consciente de lo que estás haciendo. Gracias, amiguito".

Sin embargo, Lemon Brick manifestó que solamente quería mostrarle al público la clase de persona que verdaderamente es.

"¿Con cuántas otras personas has intentado esto? No te atrevas a hacerme sentir culpable con tu familia. Yo sólo le estoy mostrando al mundo lo que me escribiste. Lo aterrador que fuiste. Tu familia no es mi responsabilidad, debiste pensar en ellos antes de hacer lo que hiciste", escribió el británico.

Syntek, por su parte, hasta el momento no se ha pronunciado sobre las declaraciones.