Macaulay Culkin volvió a ser Kevin McCallister de "Mi pobre angelito"

A sus 38 años, el actor estadounidense Macaulay Culkin volvió a dar vida al travieso Kevin McCallister de "Mi pobre angelito", pero no porque sea una secuela de la tradicional película navideña, sino porque protagoniza un comercial de Google Assistant.

Fue el propio actor que compartió el vídeo en su cuenta de Twitter, donde invita a sus seguidores a revivir las icónicas escenas del filme infantil, lanzado en 1990 y que se convirtió en un clásico navideño.

"¿Alguna vez te has preguntado cómo sería Kevin McCallister adulto? Yo tampoco. Pero por si acaso tienes curiosidad, deberías ver este comercial", tuiteó el actor.

Google tituló el comercial "Home Alone Again", donde Culkin queda nuevamente solo en casa y aparece en varias de las escenas más representativas de la versión original, como el momento en que quiere aplicarse loción después de afeitar, pero ya no hay, o bien cuando está tomando helado frente al televisor.

A pesar de ser un adulto, Kevin brinca nuevamente en la cama como todo un niño travieso, pero a diferencia de hace casi 30 años, se detiene por un ligero dolor de cintura, que le da un toque cómico a la escena, ya que deja ver el paso del tiempo.

Otras es las escenas recreadas en el comercial es cuando Kevin adorna su árbol de Navidad y está cenando solo en casa.

Pero a diferencia de "Mi pobre angelito", donde el pequeño tiene que enfrentar con sus propios recursos a los ladrones que ingresan a su casa, ahora cuenta con las ventajas de la tecnología a través de Google Assistant, que se encarga de ahuyentarlos.

Con la ayuda de Google Assistant, Kevin activa unas figuras de cartón que simulan ser una pareja bailando, incluso puede encender la música desde la aplicación, para "demostrar" que hay gente en la casa, por lo que los ladrones que estaban afuera deciden irse.

Y no sólo para eso utiliza la aplicación, sino también lo hace para recordar que tiene que comprar loción para afeitarse, entre otras cosas.

Es así que Google Assistant forma parte de su vida.

Incluso el comercial concluye con la frase "Haz que Google lo haga".

La grabación está causando furor.

