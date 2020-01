Cressida Bonas sigue tratando de librarse de la etiqueta “ex novia de Harry” que la persigue desde hace años. Fueron pareja entre 2012 y 2014

Cressida Bonas fue pareja del hijo menor de Lady Di y del príncipe Carlos entre 2012 y 2014, por lo que no ha sido extraño que haya sido interrogada por los medios en referencia al impactante anuncio que han hecho Harry y Meghan Markle de renunciar a la familia real británica. La actriz y modelo, de 30 años, que actualmente protagoniza el drama televisivo The Farm House, habló sobre su relación con el príncipe, que terminó hace seis años.

Consultada al respecto, Bonas dijo que se niega a juzgar públicamente la decisión Markle, de 38 años. "No tomaría una posición al respecto, porque sería un titular. Quiero hablar sobre mi trabajo. Y también por respeto. ¿Cómo me sentiría si el zapato estuviera en el otro pie y fuera un ex hablando de mí?”, declaró Bonas a la revista ES Magazine.

Cressida ahora está comprometida con el desarrollador inmobiliario Harry Wentworth-Stanley, a quien, se cree, conoció cuando eran estudiantes en la Universidad de Leeds.

Pese a que fue unas de las invitadas a la boda de su ex con la duquesa de Sussex en mayo de 2018 en el castillo de Windsor, Cressida admitió que su relación con Harry es parte del pasado. "Es extraño, porque ahora estoy en un lugar muy diferente: me voy a casar, he aprendido mucho. Estoy mucho más cómoda en mi propia piel. Estoy creciendo ".

Cressida también cuestionó que aún sea consultada sobre su relación con Harry. “A nadie le gusta ser etiquetado, sin importar sobre lo que sea o desde dónde venga. Los pesares y barreras para mí son cuando estoy tratando de hacer mi trabajo y la gente quiere hablar de él. He trabajado muy fuerte y amo lo que hago, solo quiero continuar. Pero es todavía algo con lo que tengo que pelear. Es como es. Tal vez la gente siempre me preguntará sobre eso”, dijo resignada.

Príncipe Harry con su ex novia Cressida Bonas

Cressida y el príncipe Harry fueron presentados por la princesa Eugenie en mayo de 2012, aunque tuvieron una breve crisis después de que Harry fue fotografiado de fiesta en Las Vegas. Según los reportes, el Príncipe le escribió a Cressida mientras servía en Afganistán a fines de 2012, y volvieron a estar juntos en 2013, siendo retratados en varios actos juntos.

La pareja sufrió un bamboleo en su relación después de ella observara a su futuro cuñado viajar por Nueva Zelanda y Australia en 2014 con su esposa Kate Middleton y su hijo de ocho meses. Para ella fue una “llamada de atención”, al darse cuenta de que esta sería la vida que tendría si se quedara con Harry, según Katie Nicholl, autora de Harry: Life, Loss and Love.

“Cressida estaba completamente asustada mientras veía la cobertura televisiva de William, Kate y George recorriendo Nueva Zelanda y Australia esa primavera”, escribió Katie.“No había forma de que quisiera ese tipo de atención, y se lo dijo a Harry", añadió Nicholl.

Cressida Bonas asistiendo a la boda de los Duques de Sussex

La escritora afirmó que el príncipe Harry no quería que las cosas terminaran, porque estaba “enamorado de ella”. “Trató de convencerla de que podían hacerlo funcionar, pero Cressida estaba decidida”, escribió."Harry sufrió un golpe cuando dijo:" No puedo hacer esto “. Creo que realmente le rompió el corazón”.

"Harry había quedado dos veces desconsolado porque las mujeres de las que se había enamorado no querían compartir la vida en la que había nacido”, expresó al referirse, además, a su ex Chelsy Davy, quien también decidió la vida de un la novia real “no era para ella”

El príncipe Harry con su hermano William y su ex novia Chelsy Davy

Chelsy Davy. la ex novia del príncipe Harry, presente en la boda del príncipe y Meghan Markle

Hablando de su boda, Bonas no quiere una boda de ensueño: “No voy a tener una gran boda, realmente no somos nosotros. No somos personas tradicionales, a pesar de que Harry [Wentworth-Stanley] propuso de una manera tradicional, nunca pensé en cómo alguien me lo propondría. Y no quiero un vestido de novia. La gente se ve hermosa en ellos, pero no creo que lo haga ".