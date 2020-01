Los actores por fin se podrán identificar como solteros a partir de febrero

La cantante Miley Cyrus y el actor Liam Hemsworth finalizaron los trámites para su divorcio, y aunque no tendrán el estatus de “solteros” hasta el 22 de febrero, la ley ya aprobó las negociaciones para su separación.

Según documentos obtenidos por el portal de entretenimiento TMZ, el juez que estaba a cargo del caso de las estrellas de Hollywood declaró que los jóvenes podrán ser seres independientes a partir del próximo mes, esto debido a que tenía que haber un periodo de seis meses después de la solicitud para estar legalmente separados.

La ex pareja llegó a un acuerdo para su separación el 24 de diciembre. Según la publicación, la abogada de Cyrus presentó los documentos legales en los que declara que ambos llegaron a un acuerdo en la separación. El desglose de los bienes no fue tan difícil, ya que no tienen hijos además, existía un acuerdo prenupcial. Ella se quedará con los animales que compartían.

Las abogadas fueron Judith R. Forman, quien representa a la cantante, mientras que Laura Wasser (abogada de personalidades como Johnny Depp, Christina Aguilera y Ashton Kutcher), defiende al actor nacido en Australia.

El principio del fin

En verano de 2019 la entonces pareja decidió tomarse un tiempo. “Liam y Miley acordaron separarse en este momento. En constante evolución, cambiando como compañeros e individuos, han decidido que esto es lo mejor mientras se centran en sí mismos y en sus carreras. Todavía siguen siendo padres dedicados a todos los animales que comparten, mientras toman amorosamente este tiempo separados. Respeten su proceso y privacidad”, decía un comunicado que la pareja publicó el 10 de agosto.

Sin embargo, unas horas después de la publicación, imágenes de la también actriz besándose con su novia Kaitlynn Carter, salieron a la luz.

Once días después de la publicación de las instantáneas y su comunicado, el australiano decidió recurrir a la vía legal para finalizar su matrimonio con la estadounidense y solicitó el divorcio, tras siete meses unidos.

Un día después de conocer el pedido de su futuro ex marido, la estrella pop escribió en Twitter para defenderse: “Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré”, expresó Cyrus.

Sin embargo, la relación con la estrella de “The Hills: New Beginnings” iba tan rápido que la hija de Billy Ray Cyrus decidió ponerle fin.

En octubre del año pasado se reveló que otro australiano, Cody Simpson, llamó la atención de Cyrus. Hasta ahora su noviazgo ha ido muy bien y los dos cantantes han compartido varios aspectos de su romance en redes sociales.

Mientras tanto, Hemsworth no se ha quedado atrás, pues también en octubre se le vinculó con Maddison Brown, actriz de “Dynasty”, con quien se le vio caminando en las calles de Nueva York.

Pero a mediados de diciembre Brown ya había quedado en el pasado y el actor ya estaba saliendo con Gabriella Brooks, a quien presentó con sus padres durante un almuerzo en Byron Bay.

Un amor que duró una década

Cyrus y Hemsworth se conocieron en el set de “La Última Canción”, en 2009. El australiano apenas pisaba la tierra de la fama y mientras que Cyrus se trataba de despegar del personaje de “Hannah Montana”.

Su relación creció dentro de los reflectores y se comprometieron en 2012, pero fue en el cambio de imagen de Cyrus, de chica Disney a ícono sexual, que la pareja decidió separarse. Tras cuatro años aparte, los actores decidieron reiniciar la relación en 2016 y fue el 23 diciembre del año pasado que se unieron en matrimonio en una íntima ceremonia celebrada en Tennessee.