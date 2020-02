La cantante Shakira de nueva cuenta en tendencia en redes sociales, pues ahora ha creado un nuevo reto viral, el cual consiste en recrear los pasos de baile que realizó durante el Super Bowl

Este nuevo reto viral inició cuando la cantante colombiana Shakira, publicó en sus redes sociales un tutorial de su baile de la Champeta, una danza afrocaribeña típica de Colombia, la cual pudimos observar durante el Super Bowl, mientras ella canta la famosa canción “Waka Waka”

Aquí les mostramos como bailar la champeta del Halftime Show de la Super Bowl!

This is how to learn the champeta we danced at the #SuperBowl #Halftime show! pic.twitter.com/mNgPiNwr3q