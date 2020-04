Obama anuncia su apoyo a Biden

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama dio el martes su apoyo a Joe Biden, al considerar al futuro candidato demócrata a la Casa Blanca capaz de guiar a los estadounidenses en los "tiempos más oscuros", en un país azotado por el coronavirus.

Lea Más: Bernie Sanders deja la campaña por la candidatura demócrata a la presidencia

"Creo que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un presidente en este momento", dijo Obama en un video y en un comunicado de prensa. "Joe tiene el temperamento y la experiencia para guiarnos a través de uno de nuestros tiempos más oscuros", agregó. "Es por eso que estoy orgulloso de apoyar a Joe Biden para convertirse en Presidente de los Estados Unidos.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX