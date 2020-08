Murió Robert Trump, hermano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Robert S. Trump, hermano menor del presidente Donald Trump, murió la noche del sábado en el New York-Presbyterian Hospital en Manhattan, a los 72 años. La Casa Blanca no brindó detalles de la causa de su muerte.

“No era solo mi hermano, era mi mejor amigo”, expresó el presidente en un comunicado. “Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar”.

Según Infobae, el hermano menor del mandatario tomaba anticoagulantes debido a que sufría recientemente de hemorragias cerebrales que le comenzaron después de una caída que sufrió hace poco tiempo, según relató un amigo cercano de la familia.

From President @realDonaldTrump on the passing of his brother and best friend, Robert - “We will meet again”: pic.twitter.com/1mBgx1td26