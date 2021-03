EEUU retorna a México 149 migrantes centroamericanos por Ciudad Juárez

Los retornados fueron llevados a diferentes albergues

Ciudad Juárez (México), 19 mar (EFE).- Un total de 149 migrantes de origen centroamericano fueron deportados este viernes por Estados Unidos a través del puente internacional Paso del Norte-Santa Fe, en la mexicana Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.



De acuerdo con Enrique Valenzuela, coordinador general de la Comisión Estatal de Población de Chihuahua, los retornados fueron llevados a diferentes albergues para que tengan cubiertas las necesidades básicas y se les brindó orientación sobre su situación migratoria.

"Hay quienes quieren regresar a su lugar de origen, hay quienes esperan aquí para tener asilo político en Estados Unidos, aunque se les dice que no se sabe cuánto duren las restricciones para tener regularizada su situación", explicó.



Quienes persisten aquí, tienen la opción de regularizar su estatus migratorio, ya que varios de ellos mencionan que no pueden volver a su lugar de procedencia por la violencia que viven allí y permanecen en esta ciudad por su bienestar y el de su familia.



"Es importante mencionar a la población que intenta cruzar a Estados Unidos que no se permiten los accesos, las personas son retornadas a su país de origen, no se dejen engañar por quienes dicen que Estados Unidos abre las puertas, se ven expuestos a tener suerte en el limbo aquí", añadió Valenzuela.



Entre las primeras medidas tomadas por Joe Biden después de llegar a la Casa Blanca estuvo la supresión definitiva de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés) -conocido como "Remain in México"- que obligaba a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar su trámite en México.



Sin embargo, dicha política no ha impedido que muchos migrantes sean retornados. Con el argumento del riesgo de la propagación de covid-19, todas las personas que ingresan de manera irregular al vecino país del norte son devueltas a México.



Diariamente, se registran decenas de estos casos. Sin embargo, este viernes se presentó la expulsión de número extraordinario. Estos deportados, no cuentan con una cita ante una Corte de Inmigración de Estados Unidos.



De acuerdo con datos oficiales, en el año 2020 se registraron 2.132 extranjeros que se presentaron ante las autoridades migratorias en el estado de Chihuahua.



Mientras el Gobierno de Estados Unidos espera la mayor oleada migratorio en 20 años, México cerró este viernes por primera vez desde el inicio de la pandemia los viajes no esenciales en su frontera sur con Guatemala y Belice.

