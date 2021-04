La Casa Blanca resta importancia al desplante de Nayib Bukele

El presidente de El Salvador no recibió al enviado especial de EE. UU. para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, quien esta semana realizó una gira por la región para hablar de inmigración y corrupción

WASHINGTON DC - La Casa Blanca quiso restar importancia este viernes al hecho de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no recibiera al enviado especial de EE. UU. para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, quien esta semana realizó una gira oficial por la región para hablar, principalmente, de migración.

“Tiene razón en que cuando el enviado especial estuvo en El Salvador no se reunió con el presidente, pero tuvo encuentros productivos con el canciller y con otros funcionarios de alto rango", señaló en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser preguntada por el asunto.

Debido a estos encuentros, que según dijo "han servido para cimentar el consistente diálogo bilateral que ya mantenemos con la administración a todos los niveles", la Administración Biden considera que "en cualquier caso, fue un viaje constructivo".

El funcionario se reunió en El Salvador con el fiscal general, con el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES), con Cancillería, con empresarios y periodistas. El anuncio más importante que trajo consigo el delegado especial de Biden fue la contribución de 2 millones de dólares del gobierno estadounidense para reforzar el papel anticorrupción de la CICIES en El Salvador.

Zúñiga, que puso fin a su gira el jueves en San Salvador, tras haber visitado Guatemala a principios de semana, es el primer enviado que el presidente Joe Biden manda a Centroamérica para iniciar acuerdos relacionados con la migración irregular y con la lucha contra la corrupción. En Guatemala el estadounidense sí fue recibido por el presidente Alejandro Giammattei.

El periódico salvadoreño El Diario de Hoy citó la única declaración fuera del registro que ha dió el delegado de Biden para el Triángulo Norte durante su visita al país: “Sí, pedimos la reunión [con Bukele]. No la recibimos, no sé concretó”, dijo Zúñiga. Aunque no especificó las razones del porqué no se dio el encuentro.

El presidente Bukele ha protagonizado una serie de desencuentros con el Gobierno estadounidense en los últimos días. El pasado mes de marzo, sin embargo, Bukele criticó la estrategia adoptada por Washington a la hora de hacer frente a los problemas de la región y en los últimos días se ha enfrentado a una congresista estadounidense a través de las redes sociales.

