Lima, 17 may (EFE).- La Justicia peruana denegó este lunes el permiso solicitado por la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori para viajar a Ecuador, donde había sido invitada por el escritor Mario Vargas Llosa para participar el sábado en un foro de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL).



Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), necesitaba la autorización judicial para viajar al extranjero, pues afronta una acusación de 30 años y 10 meses de prisión por presunto lavado de dinero en sus anteriores campañas electorales.



El juez Víctor Zúñiga, a cargo de tutelar la investigación y acusación contra Fujimori, rechazó la solicitud al considerar que las autoridades peruanas no pueden vigilar en el extranjero que cumpla con las restricciones impuestas por el magistrado, como no reunirse con otros investigados o testigos del caso.

La candidata del partido fujimorista Fuerza Popular, que estaba impedida por orden judicial de salir de la capital Lima, obtuvo semanas atrás permiso del mismo juez para viajar a lo largo de Perú y realizar su campaña electoral en distintas regiones, lo que ahora quería hacer extensible a Ecuador.

CITA EN QUITO

El permiso había sido solicitado por la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, para poder ausentarse de Perú entre el 22 y 24 de mayo, pues el foro está programado para este sábado 23 en un hotel de Quito.

A este foro, titulado "Desafíos de la Libertad", había sido invitada por Vargas Llosa, presidente de la Fundación Internacional para la Libertad, quien ha manifestado su apoyo a la candidata en este proceso electoral donde compite en la segunda vuelta frente al candidato de izquierda Pedro Castillo.

Vargas Llosa, acérrimo enemigo del fujimorismo desde que en 1990 perdió la Presidencia frente a Alberto Fujimori, solicitó por primera vez votar por Keiko, que por tercera vez consecutiva llega a la segunda vuelta de unos comicios presidenciales.

INÉDITO APOYO

Antes de esta elección, Vargas Llosa siempre había llamado a votar contra Keiko Fujimori por considerar que representaba el legado de su padre, que cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, y al que ella ya ha anticipado que indultará de llegar la Presidencia.



Sin embargo, el premio Nobel dio ahora su respaldo a Fujimori frente Castillo, que propone una nueva Constitución y un cambio radical del modelo económico neoliberal que ha regido la economía peruana durante los últimos 30 años, al considerar que el crecimiento no ha beneficiado a todos los peruanos.



La votación está convocada para el domingo 6 de junio y el ganador gobernará Perú durante los próximos cinco años, mandato que comenzará el 28 de julio, día en el que se conmemorarán los 200 años de la independencia de Perú.

