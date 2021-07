López Obrador denuncia "campaña negra" por video que exhibe a su hermano

Ciudad de México, 9 jul (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, denunció este viernes una "campaña negra" en su contra tras difundirse un vídeo en el que su hermano Martín Jesús recibe dinero en efectivo de un exfuncionario para presuntos fines electorales.



“Creo que la intención es perjudicarme o tratar de perjudicar, es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos", expresó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

Las declaraciones del presidente se producen horas después de divulgarse en el sitio Latinus el material de 2015 en el que Martín Jesús recibe presuntamente 150.000 pesos (7.500 dólares) de David León Romero, en aquel entonces representante del Gobierno de Chiapas.



El medio reportó que la grabación es autoría del propio León Romero, quien fue titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil en los primeros meses del Gobierno de López Obrador.



La polémica se ha intensificado porque hace casi un año, el 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador, también hermano del presidente mexicano, apareció en un primer video en el que también recibe dinero de León Romero, quien ha sido político del Partido Verde Ecologista de México.



Aunque en ese entonces el mandatario reconoció que fueron "aportaciones para su movimiento", ahora él y León Romero aseveraron que fue "un trato personal".



"Aclaro que los recursos ahí mencionados, fueron a título personal, producto de mis ahorros y con motivo de un préstamo", comentó en sus redes el exfuncionario de Chiapas en la madrugada.



El presidente argumentó que "es un asunto personal y lo están convirtiendo en un asunto político".

"Fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata, se junta para hacer ver de que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto, así de sencillo", sentenció el mandatario.



López Obrador criticó el trabajo del periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió el video.



Aseguró que la información se difunde "porque están siendo afectados muchos intereses creados de mucha gente que se dedicaba a robar, a saquear en el Gobierno", por lo que esta "es la actitud del periodismo oficial, oficioso, vinculado a la corrupción”.



Además, señaló que "hace cinco años" que no ve a su hermano Martín Jesús.



Aun así, exhortó a presentar denuncias sobre cualquiera de sus hermanos para que se investiguen en la Fiscalía General de la República (FGR) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



“Yo tengo mi conciencia tranquila y conozco muy bien esto, imagínense cuántos he pasado, es la actitud, la reacción por todo lo que estamos haciendo, cuando ya no me ataquen, me voy a preocupar”, sostuvo.