Lukashenko da el paso formal para suspender el acuerdo de readmisión de inmigrantes con la UE

Moscú, 8 sep (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, dio hoy el paso formal para suspender el acuerdo de readmisión de inmigrantes indocumentados que está en vigor desde julio de 2020, al enviar al Parlamento la ley correspondiente, informó hoy la agencia oficial BELTA.



Lukashenko, en el poder desde 1994 y que ha respondido a las sanciones comunitarias con una oleada de inmigrantes irregulares en la frontera con la UE, "ha decidido llevar la ley sobre la suspensión del acuerdo de readmisión a la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional", señaló la fuente.

El documento fue preparado por el Gobierno "en respuesta a las actuaciones inamistosas de la UE y de sus Estados miembros hacia Bielorrusia", dijo el servicio de prensa de la Presidencia a BELTA.



Se trata de un paso formal de Lukashenko para poner fin al acuerdo, si bien en la práctica hace meses que dejó de cooperar con el bloque comunitario para frenar la inmigración indocumentada en sus fronteras con la UE.



Desde hace meses afirma que no está obligado a proteger a la UE del flujo de inmigrantes indocumentados cuando los Veintisiete imponen sanciones contra el país que impactan en la economía.



"Nos están asfixiando y ¿nosotros debemos protegerles? Escuchen, ¿eso no es ingenuo? Esto ya es una locura", dijo Lukashenko hace algo más de un mes.



Los países de la UE fronterizos con Bielorrusia, en particular Lituania, Letonia y Polonia, afrontan desde hace meses la llegada de migrantes irregulares desde el país dominado por el régimen de Lukashenko.



Lituania y Polonia declararon el estado de emergencia para proteger sus fronteras por la oleada de migración irregular de la que acusan a Bielorrusia, que - dicen - efectúa una "guerra híbrida" y utiliza la inmigración como arma política contra la UE.



Según datos de la Guardia Fronteriza polaca, se detectaron más de 4.000 intentos de infiltraciones ilegales de personas procedentes de países de Oriente Medio solo durante el mes de agosto.

En Lituania, donde este año ya han cruzado la frontera bielorruso-lituana más de 3.000 personas, especialmente entre junio y julio, se está construyendo una valla fronteriza para luchar contra la llegada de inmigrantes indocumentados, especialmente de Irak.



Irak ha acordado cooperar "estrechamente" con la UE en temas migratorios durante la visita al país del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, quien solicitó a Bagdad que suspenda "permanentemente" los vuelos a Bielorrusia.