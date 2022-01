Relaciones con China no son prioridad para Honduras, dice su canciller

Taiwán es un "socio importante" para Honduras, uno de los pocos países con los que la isla asiática tiene relaciones diplomáticas.

Tegucigalpa, 29 ene (EFE).- Abrir relaciones diplomáticas con China no es una prioridad para el nuevo gobierno de Honduras que preside Xiomara Castro, al menos por ahora, según lo ha reiterado este sábado el canciller del país centroamericano, Eduardo Enrique Reina, quien además señaló que se mantienen los lazos con Taiwán.



Desde antes de su investidura como presidenta de Honduras, el pasado jueves, Castro había dicho que no estaba en su agenda abrir relaciones con China.



En declaraciones a Radio América, en Tegucigalpa, Reina indicó que "por el momento no es prioridad para el gobierno de la presidenta Castro establecer una relación con China continental".

Añadió que Taiwán es un "socio importante" para Honduras, uno de los pocos países con los que la isla asiática tiene relaciones diplomáticas.



El vicepresidente de Taiwán, William Lai, es uno de los dignatarios que asistieron el pasado jueves a la toma de posesión de Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya.



Reina, además, defendió la decisión de su gobierno de restablecer las relaciones con Venezuela, que habían sido suspendidas durante el segundo mandato del presidente saliente, Juan Orlando Hernández.



El diplomático hondureño señaló que su país, con el "socialismo democrático" que impulsa Xiomara Castro, mantiene su posición de una "asociación abierta" con todos los países, "en un lenguaje franco", aunque por ahora China no sea una prioridad.



Una muestra de eso ha sido el restablecimiento de relaciones con Venezuela, lo que fue confirmado hoy por su canciller, Félix Plasencia.

"Entregamos al Canciller Enrique Reina en ceremonia celebrada en el Palacio de Gobierno de Tegucigalpa, las Copias de Estilo que acreditan a la compañera Margaud Godoy como embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Honduras", indicó Plasencia en la red social Twitter.



El canciller de Honduras también se refirió a las relaciones con Estados Unidos, país con el que se trabaja en una agenda que incluye temas como la migración ilegal, asistencia económica, lucha contra el narcotráfico y la corrupción, y apoyo adicional inmediato en materia de salud, para que el país centroamericano supere la alta incidencia de covid-19, entre otros.