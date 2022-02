Alertas amarilla y verde en Honduras ante lluvias causadas por un frente frío

Los departamentos de Copán y Santa Bárbara (occidente), Yoro (norte) y Colón (caribe) se mantienen bajo alerta verde

Tegucigalpa, 14 feb (EFE).- La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de Honduras decretó este lunes alerta "amarilla" (vigilancia) en tres departamentos del Caribe y una verde (prevención) en otros cuatro por las lluvias que afectan a parte del país debido a un frente frío.



La alerta amarilla, por 48 horas, rige desde las 10.00 hora local (16.00 GMT) en los departamentos de Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño, indicó el organismo de protección civil en un comunicado.

Los departamentos de Copán y Santa Bárbara (occidente), Yoro (norte) y Colón (caribe) se mantienen bajo alerta verde "por precaución debido a la convergencia de vientos del norte y noroeste sobre el Caribe hondureño", señaló la Copeco.



Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de la Comisión de Contingencias, el ingreso de este fenómeno aumentará "la nubosidad, alterará el oleaje, provocará descenso en las temperaturas y precipitaciones débiles a moderadas y ocasionalmente fuertes" en los departamentos del Santa Bárbara, Copán, Atlántida y Cortés.



Los expertos señalan que hoy se podrían registrar acumulados de entre 175 y 200 milímetros de lluvia en el norte de Cortés y centro y oeste de Atlántida, de hasta 150 milímetros en el oeste de Yoro y de entre 80 y 120 en las montañas de Santa Bárbara.



En el resto de occidente, centro y oriente prevalecerá "el cielo nublado, acompañado de precipitaciones débiles dispersas con acumulados diarios entre 1 a 5 milímetros y máximos de 10 milímetros en sectores montañosos", añadió.

El viento fresco soplará del norte y noreste con velocidades medias de 20 a 30 kilómetros por hora en los departamentos del litoral Caribe y rachas de 40 kilómetros sobre regiones del suroccidente y sur del país centroamericano.



La alerta amarilla en Honduras conlleva evacuaciones preventivas en regiones con riesgo de deslizamientos, derrumbes, inundaciones o desbordamiento de ríos, mientras que la verde significa que se debe dar seguimiento al comportamiento de un fenómeno que pueda resultar en desastre.



Durante el período, el descenso de las temperaturas en regiones altas, como el occidente del país oscilará entre los 13 y 15 grados, mientras que en el norte y Caribe caerá a entre los 19 y 21 grados centígrados.



El Cuerpo de Bomberos de Honduras evacuó en las últimas horas a varias familias residentes en el sector de Omoa, Cortés, por las lluvias, que además han causado la crecida de varios ríos en el país.



Las autoridades hondureñas llamaron a las familias a tomar medidas de precaución, no acercarse a ríos ni riberas y no atravesar corrientes crecidas.



También recomendaron a la población abrigar a niños, ancianos y enfermos para prevenir problemas de salud, en particular de índole respiratorio.