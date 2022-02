Guterres: las tropas rusas enviadas a Ucrania "no son en absoluto fuerzas de paz"

New York, Estados Unidos

Naciones Unidas, 22 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró este martes en una comparecencia ante la prensa que los efectivos rusos que han sido enviados a territorio ucraniano no son "en absoluto" una misión de paz, como arguye Rusia.



"Cuando las tropas de un país entran en el territorio de otro país sin su consentimiento, no son fuerzas de paz imparciales", dijo Guterres a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU.



"No son en absoluto fuerzas de paz", insistió en clara referencia al envío de tropas rusas al territorio ucraniano separatista de Lugansk y Donetsk ordenado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.



Guterres también se mostró claramente en contra de la declaración de independencia de estas dos regiones ucranianas por parte de Putin, y apuntó que "esa acción unilateral está en conflicto directo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas" y contradice la ley internacional.

Leer más: Rusia analiza ampliar la cooperación con Nicaragua, incluida la militar



"Los principios de la Carta de la ONU no son un menú a la carta. No pueden ser aplicados de manera selectiva", señaló el máximo representante de la organización, que este lunes interrumpió un viaje previsto a la República Democrática del Congo para regresar a la sede central de Naciones Unidas en Nueva York ante la rápida escalada de tensiones en Ucrania.



El diplomático portugués insistió asimismo en que la ONU "apoya plenamente la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania", y subrayó que "ya es hora de volver al camino del diálogo y las negociaciones" para salvar "al pueblo ucraniano (...) del azote de la guerra".





Guterres confirmó por otra parte que Ucrania en su momento solicitó el despliegue de una misión de paz de la ONU en Donetsk y Lugansk, pero no se acabó efectuando porque Rusia solo aceptaba que fuera para la protección de representantes de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

Siga leyendo: Rusia quiere demostrar que tiene amigos en vecindario de EEUU, dice experto sobre visita de viceprimer ministro ruso a Nicaragua



"Por esa razón, nunca fue posible aprobar en el Consejo de Seguridad una misión de paz", concretó.