Lula da Silva: "López Obrador es un regalo para México"

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- El ex jefe de Estado de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) opinó este jueves que el presidente Andrés Manuel López Obrador "es un regalo para México", por lo que priorizará las relaciones entre ambos países si recupera la Presidencia en las próximas elecciones.



"Pienso que López Obrador es un regalo que este país ha recibido. Un hombre como López Obrador no nace todos los días y menos llega a alcanzar la Presidencia de la República. Y pueden estar seguros de que va a ser muy atacado”, declaró Lula en el Senado de México.

Recuerde Leer: Francia eliminará la mascarilla y el certificado covid el 14 de marzo

Lula, quien llegó el lunes a México, participó en una reunión con senadores del oficialismo mexicano, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES), quienes lo recibieron entre vítores de "¡presidente, presidente!".



El brasileño, de 76 años, reconoció que "si tuviera buen juicio, buena cabeza, no sería otra vez candidato" a la Presidencia de Brasil en las elecciones de octubre, en las que competirá contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, pero ha advertido un retroceso en el bienestar social.



“Ahora todo eso se ha destruido, por eso estoy convencido de que tengo que volver a ser candidato y quiero decir a ustedes que nuestra relación con México será una relación altamente prioritaria. Yo tuve buena relación con México”, sostuvo Lula.



López Obrador y Lula se reunieron el miércoles en el Palacio Nacional, donde conversaron por horas sobre la integración latinoamericana, según reveló el presidente mexicano en su conferencia matutina de este jueves.



El expresidente brasileño, líder carismático de la izquierda latinoamericana, destacó que el Gobierno mexicano está aplicando políticas sociales y combatiendo la pobreza como lo hizo él en la nación suramericana.



Pero advirtió de que esto traerá "ataques" contra López Obrador y su partido, Morena.



“La élite mexicana no va a querer una política de bienestar social. Así como no estuvo contenta en Brasil, en Argentina, que la gente progresara, como en ningún país del mundo”, indicó.



Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, enunció como "buen preludio" que la Corte de Suprema de Brasil anuló este miércoles la última acción penal que cursaba contra Lula, quien recibió varias condenas que sumaban casi 26 años de cárcel por corrupción en 2017.



Mientras que Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, resaltó coincidencias entre el Gobierno de México y el pensamiento de Lula, como la integración de América y el combate a la pobreza.



Lula se mostró "convencido de que es posible recuperar Brasil" para que las personas vuelvan al empleo y "a tener sus tres comidas diarias".

Lea: Joe Biden cierra espacio aéreo de Estados Unidos a todos los vuelos rusos



“Yo ya lo hice una vez y por eso yo pongo mi disponibilidad para ser candidato a presidente de la República. No sé si voy a vencer las elecciones, todo indica que sí”, manifestó.



El exmandatario brasileño también se reunió con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, que agrupa a todos los partidos, donde recibió "un reconocimiento unánime", según Sánchez Cordero.