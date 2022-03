Acercamiento de Biden a Venezuela echa chispas en Florida

Miami, 10 mar (EFE).- El envío de una delegación de altos funcionarios estadounidenses a Venezuela sigue generando debate en Florida, el estado con la comunidad venezolana más grande de EE.UU., dentro de la cual hay diversas opiniones, aunque los dirigentes republicanos consideran que fue un "insulto" para todos.



Un grupo de congresistas republicanos de Florida, algunos en plena campaña para la reelección, reclamó este jueves al Gobierno de EE.UU. que no suavice la política hacia la "dictadura" de Nicolás Maduro negociando o levantando las sanciones y también pidió más información sobre varios aspectos apuntados por sus electores.

"Al negociar con la dictadura de Maduro, su administración está socavando la política exterior hacia Venezuela y descuidando el compromiso de EE.UU. con la comunidad de exiliados venezolanos", escribió el congresista Carlos Giménez en una carta dirigida al presidente Joe Biden y a los secretarios de Estado y de Energía, Anthony Blinken y Jennifer Granholm, respectivamente.



La carta cuenta con las firmas de los senadores Marco Rubio y Rick Scott y de los congresistas Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar, según informó Giménez hoy en sus redes sociales.



"Maduro es una marioneta de (los presidentes) Vladímir Putin en Rusia y Xi Jimping en China. El envío de la delegación a Venezuela que usó las sanciones estadounidenses como moneda de cambio es un insulto a los miles de ciudadanos venezolano-estadounidenses que representamos", dicen los republicanos.

OPINIONES DIVERSAS

José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), dijo a Efe que "negociar con Nicolás Maduro es una traición e irrespeto con los venezolanos. Tenemos presos políticos, tenemos seis millones de desplazados, tenemos miles de muertos y asesinados por la tiranía".



Helena Villalonga, dirigente de la Asociación Multicultural de Activistas, Voz y Expresión (AMAVEX), una plataforma de organizaciones de venezolanos en EE.UU., indicó a Efe que no está a favor de dar "más oxígeno" a Maduro, pero al mismo tiempo cree que es necesario poner freno al avance de Rusia en la región y que abrir un canal de comunicación es siempre bueno.



"Además, las sanciones y toda la política de mano dura (impuesta durante la Presidencia de Donald Trump) no han servido para cambiar nada en Venezuela", dice Villalonga, que lleva más de 20 años viviendo en EE.UU. y perdió a uno de sus hermanos víctima del "chavismo".



Villalonga rechaza que los políticos "jueguen con el dolor" de los que han tenido que dejar Venezuela y subraya, cuando Efe le pregunta si hay un interés electoral, que apenas son 150.000 los venezolanos con derecho a voto en todo EE.UU., donde hay casi un millón de inmigrantes procedentes de su país.



La carta de Gimenéz obedece a la reciente visita a Caracas de una delegación de altos funcionarios estadounidenses, encabezados por el asesor presidencial Juan González, para reunirse con representantes del Gobierno venezolano, a la que siguió la liberación de dos estadounidenses presos en Venezuela.

CRÍTICAS Y EXPLICACIONES

Ante las críticas que suscitó la visita a Caracas, un alto funcionario de la Administración Biden, que pidió el anonimato, aseguró este jueves que EE.UU. no hizo ninguna concesión a cambio de la liberación de los dos estadounidenses.



La fuente afirmó que Estados Unidos envió una "señal importante" a Maduro al organizar el primer viaje a Caracas "desde finales de la década de 1990" y negó que los enviados ofrecieran comprar petróleo a cambio de la liberación de estadounidenses.



"Eso no lo haríamos nunca", subrayó el funcionario.



Antes de que se conociera la carta de los congresistas republicanos a Biden, el Partido Demócrata de Florida salió al paso de las críticas a la administración.



Manny Díaz, presidente de los demócratas en Florida, un estado gobernado por el Partido Republicano y cuyos electores apoyaron a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2020, indicó que "el presidente Joe Biden ha dejado muy claro que se mantiene firme con el pueblo venezolano".



Según Díaz, la reunión de alto nivel entre los representantes de la Casa Blanca y Nicolás Maduro tuvo dos propósitos: "traer a casa a los estadounidenses injustamente encarcelados en Venezuela y promover la democracia en el país latinoamericano".



"El presidente Biden siempre ha estado del lado de los venezolanos y no hay duda de su compromiso con el regreso de la democracia a Venezuela", indicó para recordar después que hace un año otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de venezolanos que viven en Estados Unidos", agregó.



No obstante, Colina se declara "decepcionado" con Biden. "Quienes se sientan con Maduro han irrespetado el sacrificio de pueblo venezolano", sentencia.

La carta de los congresistas republicanos concluye "con un recordatorio de las atrocidades que la maquinaria política de Chávez-Maduro ha cometido contra el pueblo de Venezuela y contra nuestros propios intereses estratégicos" y con varias preguntas a Biden de parte de sus electores, empezando por la de si todavía considera a Juan Guaidó como el presidente interino.



Otra de las preguntas es: ¿La administración de Biden está considerando debilitar las sanciones actuales contra Nicolás Maduro, su familia, sus asociados, la industria petrolera, bancaria y afines, o entidades colocadas por los Estados Unidos a cambio de más producción de petróleo de Venezuela o por cualquier otra razón?.