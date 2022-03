Embajada de Rusia en México rechaza presencia de espías en el país

Ciudad de México, 26 mar (EFE).- La embajada de Rusia en México rechazó este sábado las acusaciones del jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen VanHerck, sobre la posible presencia de espías rusos en el país.



“La Embajada de Rusia ha analizado con gran atención el discurso del señor Glen D. VanHerck y su opinión no tiene ningún fundamento sobre la presencia de 'espías militares rusos' en México”, señaló un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Una vez más podemos observar la propaganda de Estados Unidos que tiene como uno de sus objetivos principales aislar a Rusia y a los diplomáticos rusos de todo el mundo por medio de las noticias falsas”, agregó el texto.



Además, la embajada cuestionó al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la presencia de diplomáticos estadounidenses en el país.



“En este contexto nos gustaría dirigirnos al Señor Salazar haciéndole de la manera más amable la siguiente pregunta: ¿Quiénes son llos más de mil diplomáticos estadounidenses que trabajan en la Embajada Estados Unidos en México?”.



El jueves, el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, afirmó, durante una reunión en el Senado de su país, que México es la nación con más agentes de inteligencia rusos desplegados en el mundo.



Cuestionado sobre el tema, López Obrador dijo durante su rueda de prensa matutina del viernes: "Es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas".



Y agregó que México "es un país libre, independiente, soberano, y eso debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente".



Finalmente, dijo no tener "información" sobre el tema, y aseguró que el país permitirá la entrada de los extranjeros que quieran "llevar a cabo actividades legales".

PIDEN RESPETO A EEUU

En el comunicado, la embajada también respondió a las declaraciones que hizo el pasado jueves el embajador Ken Salazar sobre que México debería “estar en solidaridad con Ucrania y en contra de Rusia”.



“Nos gustaría anunciar que cada país soberano tiene su derecho irrevocablemente adquirido a decidir cómo construir su política exterior y con qué país mantener relaciones fructíferas y cercanas”, apuntó la embajada.

Y consideró “inaceptable” que Estados Unidos trate de influir “en la actividad y las decisiones soberanas del Gobierno de México”.



México ha condenado "enérgicamente" la invasión rusa y ha apoyado el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. No obstante, ha dejado claro que no impondrá sanciones ni enviará equipo militar.



La Cámara de Diputados de México instaló el pasado miércoles el llamado Grupo de Amistad México-Rusia, lo que desató críticas por parte de algunos partidos de la oposición.