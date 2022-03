López Obrador: "No somos colonia de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos"

López Obrador dijo: "Es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas"

Ciudad de México, 25 mar (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que el país no es "colonia de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos", cuestionado sobre la posible presencia de espías rusos en el país.



"Hay que mandarles telegramas, avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano. Que no somos colonia de Rusia, ni de China ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente, libre y soberano", afirmó el presidente en su rueda de prensa diaria, esta vez desde la ciudad de Cuernavaca.

El jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, afirmó este jueves, durante una reunión en el Senado de su país, que México es la nación con más agentes de inteligencia rusos desplegados en el mundo.



Cuestionado sobre el tema, López Obrador dijo: "Es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas".



Luego agregó que México "es un país libre, independiente, soberano, y eso debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente".



Finalmente, dijo no tener "información" sobre el tema, y aseguró que el país permitirá la entrada de los extranjeros que quieran "llevar a cabo actividades legales".



En referencia a la guerra en Ucrania, el mandatario pidió que se entienda que el Ejecutivo tiene como "política" en materia exterior la "no intervención" en conflictos.



"Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles. No nos metemos en esto", concluyó.

Un mes de invasión rusa en Ucrania ha causado casi 3,7 millones de refugiados y miles de fallecidos en ambos bandos.



México ha condenado "enérgicamente" la invasión rusa y ha apoyado el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. No obstante, ha dejado claro que no impondrá sanciones ni enviará equipo militar.



La Cámara de Diputados de México instaló este miércoles el llamado Grupo de Amistad México-Rusia, lo que desató críticas por parte de algunos partidos de la oposición debido al conflicto bélico que se vive desde el pasado 24 de febrero entre rusos y ucranianos.