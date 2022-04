Sepultan a la joven mexicana Debanhi Escobar en medio de reclamos de justicia

Monterrey (México), 23 abr (EFE).- La familia de Debanhi Escobar, la mexicana hallada muerta en el norteño estado de Nuevo León tras dos semanas desaparecida, llevó a cabo este sábado el sepelio de la joven entre reclamos de justicia por un presunto feminicidio, caso que la Fiscalía primero indagó como accidente.

El funeral ocurrió en el municipio de Galeana, en el sur del estado, tras una caravana de varias horas que partió de la ciudad de Monterrey, a la que se sumaron cientos de familiares, amigos y activistas con globos y consignas contra la impunidad.

“Creíamos con el corazón que la íbamos a encontrar viva, de que la íbamos a encontrar la íbamos a encontrar, pero pasaban los días y la Fiscalía hizo mal su trabajo, no me han entregado lo que por ley me pertenece, todas las carpetas (del caso)", expresó el padre de la joven, Mario Escobar.

El caso de Debanhi, de 18 años, ha despertado conmoción nacional e internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada en una carretera el 9 de abril en el norteño municipio de Escobedo, después de dejar una fiesta y tomar un taxi, cuyo conductor presuntamente intentó abusar de ella.

También causó indignación por las presuntas fallas en la investigación de la Fiscalía de Nuevo León, que primero manejó el caso como un accidente y después declaró a los medios que la causa principal de la desaparición de las mujeres es por "rebeldía" y "falta de comunicación de la familia".

El padre cuestionó en el funeral la versión de las autoridades, que hallaron el cuerpo el jueves pasado en una cisterna de un motel cerca del lugar donde se le vio por última vez.

“La Fiscalía quiere mentir en un comunicado diciendo que murió de un hematoma, un golpe en la cabeza, y es mentira, es mentira total", aseveró.

Escobar anunció que mostrará pruebas de un vídeo que muestra al taxista tocar los pechos de su hija, por lo que debería considerarse principal sospechoso del acto.

“Decirles que no nos vamos a quedar callados, que esto no termina aquí”, manifestó.

La familia de Debanhi Escobar había señalado este sábado que exigiría una nueva autopsia ante sus sospechas de abuso sexual.

Tras el velorio en la ciudad de Monterrey, la familia y asesores legales afirmaron este sábado que "sí hubo abuso sexual", por lo que acusaron a la Fiscalía de "inconsistencias" en el caso.

Agrupaciones feministas se sumaron a las ceremonias para despedir a Debanhi, además de anunciar movilizaciones para este domingo en Ciudad de México, donde protestarán en el Monumento de la Revolución y ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la ola de mujeres asesinadas en el país.

El caso se ha visto como una muestra de la doble crisis de violencia machista y de desapariciones en México, donde asesinan a más de 10 mujeres al día y hay más de 99.000 personas no localizadas desde 1964, según cifras del Gobierno.

En lo que va de año, tan solo el estado de Nuevo León ha registrado una ola de desapariciones con al menos una treintena de mujeres todavía sin localizar.