Muro de Trump aumentó las muertes y los heridos en la frontera con México

Washington, 29 abr (EFE).- Los nuevos segmentos del muro que el entonces presidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) ordenó construir en la frontera con México han provocado un aumento de las muertes y las hospitalizaciones de inmigrantes que intentaban cruzar, según un estudio publicado este viernes en la revista médica JAMA.



La investigación analiza el registro de la unidad de trauma de nivel 1 del centro médico de la Universidad de California en San Diego.

Su autor, el médico Jay J. Doucet, recopiló datos del periodo que va desde 2016 a 2018 y los comparó con los del intervalo entre 2018 y 2021, después de que Trump mandara sustituir unos 640 kilómetros de barreras que oscilaban entre 1,80 y 5,18 metros de altura por un muro de acero de más de 9 metros de alto, que agregó 78 kilómetros adicionales.



El estudio encontró que los ingresos hospitalarios por caídas desde el muro de Trump aumentaron significativamente desde 2019, cuando se completó su construcción en la frontera con México.



Las admisiones hospitalarias se multiplicaron por cinco, pasando de 67 entre 2016 y 2018 a 375 entre 2018 y 2021. Además, se produjeron dos muertes por caída en ese último periodo, mientras que entre 2016 y 2018 no hubo ninguna.



El estudio no se centra únicamente en el costo humano del muro de Trump, sino también en el económico, y señala que el aumento de las hospitalizaciones ocasionó un gasto de 13 millones de dólares.



"El cuidado de estos inmigrantes heridos no es solo un problema humanitario, sino una crisis de salud pública que empeoró el acceso a las camas en el centro de trauma, ocasionó escasez de personal y afectó la moral de los profesionales", detalla la investigación.

El aumento de los ingresos en ese centro sanitario se sumó a las tensiones que provocó la pandemia de covid-19, que en 2020 comenzó a llenar las unidades de trauma con pacientes con problemas respiratorios.