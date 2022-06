Maduro: Alberto Fernández será la voz de Venezuela en Cumbre de las Américas

Caracas, 4 jun (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado, en una entrevista radiofónica, que el país caribeño y las demás naciones excluidas estarán representadas en la Cumbre de las Américas por "la voz" del mandatario de Argentina, Alberto Fernández.



Maduro agradeció, en el programa "Diálogo Internacional", conducido por Atilio Borón en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) de Argentina, la "solidaridad" de Fernández y aseguro que le parece "muy bien" que lleve la voz de las naciones ausentes al cónclave, que se celebrará en Los Ángeles del 6 al 10 de junio.

"Me parece muy bien que el lleve la voz de América Latina y el Caribe a la reunión de las Américas (...) vamos a estar bien representados en la voz del presidente Alberto Fernández", señaló el mandatario venezolano.



Venezuela fue excluida por la Casa Blanca de la lista de países invitados a la cumbre, junto a Nicaragua, por considerar que gobiernan al margen de la democracia, mientras que Cuba se autoexcluyó en medio de la duda generada por EE.UU. de si contaría con la isla o no.



Ante la decisión de la Administración de Joe Biden, Maduro aseguró, recientemente, que la voz de Venezuela estaría en el cónclave americano, "diga lo que diga" el anfitrión.



"Hagan lo que hagan en Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegarán a Los Ángeles en las grandes protestas del pueblo y nuestra voz estará en esa sala (...) allí estaremos con nuestra verdad", dijo el mandatario el pasado 24 de mayo en Caracas.



El presidente venezolano, que atribuyó la exclusión de estos países al "miedo" del Ejecutivo estadounidense, dijo, durante la entrevista con Borón, que "es una contradicción la reunión de Los Ángeles donde se pretende hacer una Cumbre de Las Américas. Eso no es una cumbre, es una reunión".



En una comparecencia reciente en el canal estatal Venezolana de Televisión, manifestó que tenía sus "trucos" de cara al cónclave y dijo que no revelaría el "secreto", pero insistió en que su Gobierno estaría en Los Ángeles.



"Nosotros tenemos nuestros trucos, no voy a revelar ningún secreto, pero de que estaremos, estaremos", afirmó Maduro, a la vez que insistió en que habrá "sorpresas".

Y fue hoy, durante la entrevista radiofónica, cuando reveló que Fernández sería el encargado de representar a la nación caribeña, aunque no reveló si Venezuela tiene, además, otras vías de representación.



Maduro recordó que "más de 25 Gobiernos" han protestado "contra el intento de excluirlos y aseguró que la cita se convirtió en "la cumbre de la protesta contra la exclusión imperialista".