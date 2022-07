López Obrador defiende al embajador de EEUU de las críticas en Washington

Ciudad de México, 5 jul (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este martes a su "amigo" Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, de las críticas que ha desatado en Washington por la cercanía que hay entre ambos.

El mandatario criticó una nota de The New York Times que cita a "altos funcionarios" del Gobierno de Estados Unidos que expresan su preocupación porque el diplomático "parece contradecir las políticas" del presidente Joe Biden "por alinearse" con López Obrador.

"Es una gente de lo mejor, pero los del New York Times están con la idea que Estados Unidos debe someternos, creen que somos colonia, no. México es un país independiente, libre, soberano, no se subordina a ninguna potencia, a ninguna hegemonía", manifestó el mandatario.