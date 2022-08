El estado de Coahuila es el productor número uno de carbón en el país, con más del 90 % de la participación nacional

El accidente que mantiene a 10 mineros mexicanos atrapados en un pozo desde hace una semana en el norte del país, reactiva el debate sobre la negligencia de las minas en la zona carbonífera que ya ha sido explotada por más de 30 años y que ha dejado más de un centenar de muertes.



Las autoridades aún confían en ingresar este jueves al sitio donde el miércoles de la semana pasada colapsó la mina en el municipio de Sabinas, estado de Coahuila, y de la que solo 5 trabajadores lograron salir tras una inundación de agua.



Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, que representa a víctimas del accidente que dejó más de 60 fallecidos en esa mina en 2006, comentó a Efe que “estas minas no cumplen con las condiciones de seguridad e higiene”.



“Prevalece la falta de inspecciones, la complicidad con presas y la desprotección de los trabajadores”, denunció.

El senador por Coahuila y empresario minero, Armando Guadiana, señaló que la minería “es una actividad de mucho riesgo y las minas de carbón son las más peligrosas del mundo”.



El legislador, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), subrayó que el principal factor fue la negligencia, pues aseveró que los mineros “no tenían ni plano topográfico ni plano geológico, mucho menos un plan de minado”.



“Es negligencia, falta de preparación técnica para el desarrollo de sus trabajos y la falta de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto federal (del Gobierno de México) como estatal (del Gobierno de Coahuila)”, aseveró.

COAHUILA, PRINCIPAL ESTADO MINERO

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), el estado de Coahuila es el productor número uno de carbón en el país, con más del 90 % de la participación nacional.



El descubrimiento y la explotación de carbón data desde 1828 en el estado, que cuenta con 6 regiones carboníferas y 1.967 concesiones mineras.



La extracción de carbón en México generó 224 millones de dólares en 2021, con una extracción de más de 4,1 millones de toneladas de este mineral, según datos del SGM.



El senador Guadiana detalló que en estas zonas carboníferas, explotadas por grandes compañías mineras, hay dos tipos de carbón: uno que sirve para generar electricidad y otro para producir acero, más peligroso por el metano que emite.



Explicó que los trabajadores de la mina del derrumbe de Sabinas, propiedad de la compañía Minera El Pinabete, perforaron una zona de una mina vieja ya explotada y que contenía agua por encima, lo que provocó la inundación y el colapso.

HISTORIA DE TRAGEDIAS

El accidente recuerda los trágicos eventos de los últimos años, como el de 2021 en el municipio de Múzquiz, en el poblado de Rancherías, también en Coahuila, donde también se derrumbó una mina que ocasionó la muerte de 7 trabajadores.



Y recuerda, por su cercanía a la zona, el derrumbe de la mina Pasta de Conchos, en 2006, donde murieron más de 60 mineros y sus cuerpos no fueron rescatados, presuntamente por iniciativa de la compañía explotadora Altos Hornos de México.



De acuerdo con la organización Familia Pasta de Conchos, se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería en esta zona de carbón desde entonces.



Auerbach también consideró que otro factor que propicia la sobreexplotación es la demanda de carbón de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), que cada año adjudica contratos de forma directa para abastecer sus carboeléctricas.



“La CFE entrega los contratos sin pedir la revisión por parte de la Secretaría del Trabajo. Hemos insistido una y otra vez que no es la manera de hacerlo”, acusó.



También enfatizó que todos los títulos de concesiones mineras que se han entregado son colindantes a minados viejos, por lo que los nuevos pozos topan con minas ya explotadas desde hace más de 50 años.



A una semana del colapso y tras el reclamo de los familiares, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que existe una investigación sobre los dueños y la concesión, otorgada en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006).



“(Se va a revisar la) responsabilidad de los dueños, de las concesiones mineras y todo lo que se derive porque está reglamentado, lo que pasa es que no se cumplieron procedimientos”, afirmó en su rueda de prensa matutina del miércoles.



Hasta el momento, más de 600 personas de las autoridades mexicanas trabajan en la extracción de los cuerpos de los 10 mineros, sin que existan condiciones aún para su rescate.