Equipo de Periodistas

Mayo 08, 2024 11:20 AM

Dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentaron una ponencia favorable a que se formulen cargos al presidente colombiano, Gustavo Petro, y a uno de sus colaboradores por la supuesta financiación irregular de su campaña y la posible violación del tope de gastos electorales.



Los magistrados del CNE Álvaro Prada y Benjamín Ortiz, que tienen a cargo la investigación, radicaron la ponencia que también pide que se formulen cargos contra Ricardo Roa, presidente de la petrolera estatal Ecopetrol y que fue su gerente de campaña, según revelaron este miércoles medios locales.



Tras conocerse la noticia, el mandatario colombiano manifestó: "Ha comenzado el golpe blando" e insinuó que se trata de una persecución política.



La ponencia presentada por los dos magistrados será discutida por la sala plena del CNE, compuesta por nueve miembros, que decidirán si la admiten para seguir adelante con el proceso, para lo que necesitan los votos de al menos cinco magistrados, o si, por el contrario, lo archivan.





Por el momento, el CNE no se ha pronunciado al respecto y se desconoce cuándo se podría llevar a cabo dicha votación.



Este caso se remonta a febrero de 2023 cuando el CNE abrió una indagación preliminar contra la campaña presidencial de Petro por presuntas irregularidades en su financiación.



Según informó entonces ese organismo, la indagación se abrió "con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial" del Pacto Histórico, la coalición de izquierdas que llevó Petro a la Presidencia en 2022.



El pasado 1 de mayo, en su discurso por el Día del Trabajo, Petro, que desde hace meses habla de la posibilidad de un "golpe blando" en su contra, afirmó que esa supuesta intentona se está cocinado "no es con los tanques de guerra sobre el palacio presidencial" sino acusándolo de superar los topes de gastos electorales.



Según dijo entonces, sus opositores "quieren decir ahora que el movimiento popular, el Pacto Histórico y el candidato Petro superaron los topes porque el sindicato de los maestros de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) aportó un dinero al partido político Colombia Humana".



Este miércoles volvió con ese discurso y en un mensaje publicado en su cuenta de X criticó que "donaciones a partidos tales como las que hizo (el grupo) Keralty al (partido uribista) Centro Democrático" no tienen implicaciones, pero las de sindicatos a su partido Colombia Humana "las vuelven irregulares cuando son permitidas por la ley" y gastos posteriores a la elección "son presentados como si fueran dentro de la campaña".



En ese sentido, explicó que gastos en testigos electorales que hacen los partidos el día de las elecciones para "cuidar los votos ya depositados (...) que es un derecho y una obligación ciudadana", no deben computarse como gastos de campaña pues estas terminan antes.