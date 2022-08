Padres dicen que respuesta de autoridades por desabasto en México es "burla"

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios por el Gobierno de López Obrador

Padres y madres de niños y pacientes con cáncer calificaron este sábado como una “burla” la respuesta de las autoridades de salud sobre el desabastecimiento de medicamentos oncológicos en México y alegan que solo se les solicitó una lista de los pacientes que no han accedido a los fármacos.



“Sí, es una burla. Que el lunes ya tenía una respuesta favorable, que porque los medicamentos que yo les mencioné están en abasto, que no están en desabasto y en Zamora, Michoacán no los tenemos”, dijo en declaraciones a medios Miriam, una paciente que se reunió con el ministro de salud, Jorge Alcocer, tras una marcha para exigir el abastecimiento de medicamentos.



De acuerdo con los padres de familia, los funcionarios, entre ellos Alcocer, les pidieron hacer un listado de los pacientes que no tienen sus medicamentos, lo cual, dijeron los manifestantes, es muy complicado porque la carencia ocurre en varios hospitales del país.



Sin embargo, la Secretaría de Salud emitió un comunicado en el que aseguró que el titular de la dependencia garantizó el suministro de medicamentos oncológicos para menores, así como dar continuidad al Registro Nacional de Cáncer en el que estarán incluidos los pacientes de todas las edades.

“Conozco sus sentimientos de dolor en lo personal y la fatiga de su ánimo. Les reitero que se lucha por un mismo fin y nuestro interés por atender las necesidades”, dijo el funcionario.



Alcocer Varela afirmó que el suministro de medicamentos para 2024 está en camino y que el gobierno federal tiene disponibilidad de atender la demanda, a través de la compra consolidada y la distribución de medicamentos.



En tanto, el coordinador nacional de Abasto de Medicamentos y Equipamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Alejandro Calderón Alipi, dio a conocer que trabajan en la planificación para entregar tratamientos de quimioterapia, en lugar de mandar los medicamentos para que en las entidades federativas hagan las mezclas.



El presidente de la asociación civil Información Saludable, Omar Enrique Hernández lbarra, se pronunció porque el movimiento no sea utilizado con fines políticos, y que quien participe haga suya la causa de mejorar la atención al cáncer.



Y pidió que “el acceso a la salud sea un derecho y no una caridad, que realmente sea un sistema integral de todas las dependencias al máximo nivel donde realmente los pacientes tengan todo lo que deben de tener con sus quimioterapias en tiempo y forma, con estudios”.





En la reunión las autoridades acordaron que además del encuentro semanal que sostienen madres y padres de familia de niñas y niños con cáncer con autoridades de salud, se llevará a cabo una reunión trimestral para revisar temas específicos.



La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la compra de las medicinas impuestos por el Gobierno de López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018, a lo que se añadió la cobertura de la pandemia de covid-19.



Pese a que en diversas ocasiones el presidente mexicano ha negado la falta de fármacos, en los primeros días de noviembre de 2021 urgió públicamente a varios de sus principales funcionarios a poner fin a la carencia de medicamentos.



En julio de 2020, el Gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) firmaron un acuerdo para que esta última les apoye en la adquisición de recursos sanitarios con el afán de lograr mejores precios y transparencia.