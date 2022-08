Cristina Fernández no confesó haber asesinado al fiscal Nisman

El fiscal fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en 2015 tras denunciar a la entonces mandataria y parte de su Gobierno

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no confesó haber asesinado al fiscal Alberto Nisman durante su discurso del día 23, como afirman mensajes en redes sociales que comparten una imagen manipulada de la emisión televisiva de su declaración.



Publicaciones en redes sociales, principalmente en Twitter y Facebook, señalan que la expresidenta argentina "confesó que asesinó a Nisman" durante la citada alocución y denunciaron que eso “pasó como si nada”.



Estos mensajes van acompañados de una captura de la emisión en televisión del citado discurso de Kirchner.



En la parte inferior de la imagen aparece un rótulo con una supuesta cita pronunciada por la política: "La integridad física del fiscal ésta vez no corre riesgo (sic)".



Numerosos usuarios interpretaron que esas palabras hacían referencia a Nisman.



El fiscal fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en 2015 tras denunciar a la entonces mandataria y parte de su Gobierno por una presunta negociación para encubrir a los sospechosos de terrorismo iraníes acusados del atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos.





"Evidentemente asesinar a otro fiscal que la acusa la deja muy al descubierto", manifestaba un internauta tras viralizarse la imagen.



La difusión de esos comentarios ha sido mucho mayor que la aclaración de que era una broma por parte de una tuitera que había publicado inicialmente el fotomontaje.



HECHOS: En su discurso del día 23, Cristina Fernández no realizó la afirmación que se la imputa en las publicaciones mencionadas, ni la televisión de la que se tomó la imagen difundida —la cadena de noticias C5N— escribió el rótulo con esa cita falsa, como se puede comprobar en la emisión íntegra de la declaración de la vicepresidenta, tanto en su señal institucional como en la transmitida por dicho canal.



La frase "la integridad física del fiscal esta vez no corre riesgo" tampoco figura en la transcripción del discurso, disponible en la web de Fernández de Kirchner.



La vicepresidenta pronunció esta alocución para defenderse de la petición de la Fiscalía de Argentina de 12 años de prisión en su contra por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas cuando era presidenta (2007-2015).



La comparación de las imágenes reales del discurso con la difundida en redes sociales permite constatar que se trata de un fotomontaje: el canal no utilizó durante la intervención de la política argentina el rótulo difundido engañosamente.



Así lo admite una responsable de su difusión, al tuitear: "No lo dijo. Es joda (broma)".



Esta internauta es la autora de la publicación más antigua del fotomontaje detectada por EFE Verifica en una búsqueda inversa de la imagen.



"Cristina confesó que asesinó a Nisman y esto pasó como si nada", incluía como comentario el tuit, publicado el 24 de agosto.



En resumen, Cristina Fernández ni confesó ni insinuó haber matado al fiscal Nisman en su discurso pronunciado el 23 de agosto. La captura en la que se basan las afirmaciones fue un montaje.