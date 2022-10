Tocumen S.A. "presentó una demanda reclamando a CNO S.A. (ante Constructora Norberto Odebrecht, S.A.) el pago de al menos 20.737.513 dólares

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de Panamá y un centro de conexiones regional, informó este lunes que demandó a la constructora brasileña Odebrecht por más de 20 millones de dólares por no entregar a tiempo la ampliación de la terminal, una obra de al menos 900 millones de dólares.



Tocumen S.A. "presentó una demanda reclamando a CNO S.A. (ante Constructora Norberto Odebrecht, S.A.) el pago de al menos 20.737.513 dólares, por los perjuicios y pérdidas ocasionados por la no entrega de la Terminal 2 en el plazo ni los términos y condiciones contractuales", indicó un comunicado oficial.



La nueva Terminal 2 (T2) de Tocumen, un edificio de 116.000 metros cuadrados que amplía la capacidad de admisión de pasajeros del aeropuerto de 12 a 25 millones anuales, se comenzó a construir en 2013 y debía estar lista a finales de 2017, pero su entrega se ha ido postergando con la firma de adendas pactadas por el contratista y el Estado.



Odebrecht se adjudicó la obra en una licitación en 2012 en la que ofreció el precio más bajo, 679 millones de dólares, pero la obra ya superó los 900 millones de dólares, de acuerdo con la información oficial.





El pasado 22 de octubre se inició el procesamiento de pasajeros por la T2, por lo que Tocumen S.A. debió incurrir en múltiples gastos "por no recibir las obras conforme a los términos del contrato", indicó el organismo.



Es así que el reclamo a Odebrecht se basa "en gastos incurridos y costos por incurrir", y en daños por el lucro cesante "por los ingresos no percibidos por el alquiler de locales comerciales", entre otros, por lo que Tocumen S.A., una empresa 100 % estatal, "tiene derecho a obtener una indemnización".



Tocumen S.A. informó a finales de septiembre de 2021 que había "rescindido el contrato a la empresa CNO, S.A. por incumplimiento de las obligaciones convenidas en el Contrato N°038/12, para la ejecución del Programa de Expansión" de la terminal aérea, una decisión que la constructora impugnó, hasta ahora sin éxito, en la esfera administrativa y judicial.



El mismo septiembre de 2021, Odebrecht negó que haya incumplido el contrato, afirmó que la T2 tenía "un avance constructivo de 99,9 %", y que la "entrega sustancial" de la obra "se completó en febrero de 2020", y que Tocumen S.A. mantenía "un retraso en los pagos debidos a CNO, impactando de forma directa la ejecución de la obra".



Odebrecht protagonizó el escándalo de corrupción más grande del continente y admitió ante las autoridades de EE.UU. haber pagado millones en sobornos en una docena de países, casi todos en Latinoamérica, y se le impuso una multa de 2.600 millones de dólares.



En Panamá, la empresa y la Fiscalía firmaron en julio de 2017 un acuerdo mediante el cual la compañía se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado, el cual no se está cumpliendo.



Medio centenar de imputados por recibir sobornos de Odebrecht, entre ellos dos expresidentes y exfuncionarios, afrontan un proceso de judicial en Panamá y se espera que en las próximas semanas un juzgado decida sobre su llamamiento a juicio.