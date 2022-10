Rodrigo Chaves ve "con reserva" apoyar la eventual candidatura de Chinchilla al BID

"Lo tengo que meditar mucho y francamente no estoy seguro de que lo vayamos a hacer", declaró el presidente de Costa Rica sobre el apoyo a expresidenta Chinchilla para la presidencia del BID

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, expresó este miércoles que ve "con reserva" darle el apoyo a una eventual candidatura de la exmandataria Laura Chinchilla a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



"Lo veo con reserva" el apoyo del Gobierno a Chinchilla, dijo Chaves ante la pregunta de un periodista durante la conferencia de prensa semanal posterior al Consejo de Gobierno.



Chaves confirmó que Chinchilla le solicitó una cita y que la reunión está pactada para el próximo viernes, pero afirmó que "no me estoy comprometiendo a apoyarla".



"Lo tengo que meditar mucho y francamente no estoy seguro de que lo vayamos a hacer", declaró.



El presidente manifestó que "haremos lo que sea mejor para el bienestar del país y no para beneficiar a una persona y en ese contexto haré la evaluación".

Leer más: Los costarricenses califican positivamente la gestión del presidente Rodrigo Chaves



Chinchilla ha sido crítica de algunas decisiones y actitudes de Chaves, como por ejemplo los ataques del mandatario a medios de comunicación y el apoyo que dio el Gobierno al candidato nicaragüense Werner Vargas, a la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

La presidencia del BID está vacante desde el 26 de septiembre pasado cuando el estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone, fue destituido por tener un affaire con una subordinada.



El 28 de septiembre el BID abrió el proceso para elegir al nuevo presidente de la entidad y dio 45 de plazo para que los países miembros de la entidad presenten candidaturas.



Claver-Carone había llegado al cargo en octubre de 2020 rodeado de polémica, por ser nombrado por el ahora expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) y ser el primer líder de la institución que no procede de Latinoamérica.



En esa elección la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, era una de las candidatas al cargo, y su nombre ha sonado en círculos políticos para aspirar al cargo nuevamente.



Para ser elegido presidente del BID el candidato debe obtener una mayoría del poder de voto de los países miembros, que varía según la cantidad de acciones que posee cada país miembro del capital ordinario del banco.



Hasta entonces presidirá el BID de forma interina la hondureña Reina Irene Mejía Chacón.