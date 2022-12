Boluarte nombra su gabinete con un ex fiscal superior como primer ministro

La nueva presidenta peruana continuó con el nombramiento de los titulares de los 17 ministerios, ocho de los cuales son ocupados por mujeres

La presidenta peruana, Dina Boluarte, nombró este sábado su gabinete, tres días después de asumir la jefatura del Estado en sustitución de Pedro Castillo, detenido y acusado de dar un golpe de Estado, con el ex fiscal superior Pedro Miguel Angulo Arana como primer ministro y amplia presencia de mujeres, pero no paritario.



En una ceremonia protocolaria celebrada en el Palacio de Gobierno, Boluarte tomó juramento a Angulo Arana como jefe de gabinete y le invocó a actuar en contra de la corrupción.



Tras jurar su cargo, la nueva presidenta peruana continuó con el nombramiento de los titulares de los 17 ministerios, ocho de los cuales son ocupados por mujeres.



Boluarte no nombró ministros para Transportes, uno de los más señalados por corrupción en el Gobierno de Castillo, así como para la cartera de Trabajo.

Leer más: Manifestantes en varios puntos de Perú rechazan a Boluarte y piden comicios



Entre quienes fueron nombrados hoy tampoco está ninguno de los ministros que compusieron el gabinete de Castillo, pese a que todos ellos anunciaron su renuncia inmediata minutos después de que anunciara el miércoles pasado la disolución del Congreso, que iba a gobernar por decreto con un ejecutivo de emergencia, a convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.



Muchos de ellos, como la misma Boluarte, denunciaron que la medida de Castillo constituía un golpe de Estado e incluso alguno de ellos, como el entonces canciller, César Landa, pidió ayuda internacional para frenar a Castillo.



Al frente del Ministerio de Economía, Boluarte nombró a Alex Alonso Contreras Miranda, quien oficiaba desde agosto de 2021 como viceministro de Economía.



Contreras es ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú (UNI), y Master of Arts in Policy Economics por la Williams College de Estados Unidos.



Antes de ocupar este cargo, se desempeñó como director general de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



La nueva canciller es Ana Cecilia Gervasi, que también era viceministra de Relaciones Exteriores en el anterior gobierno. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un posgrado en Relaciones Internacionales y un título profesional en Diplomacia por la Academia Diplomática del Perú y una Maestría en Relaciones Internacionales por la London School of Economics (LSE) del Reino Unido.



También tiene una especialización en diplomacia multilateral por el Instituto de Altos Estudios Internacionales (Iuhei) de la Universidad de Ginebra (Suiza) y estudios de Doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).



Asimismo juró a César Augusto Cervantes en el Ministerio del Interior, un general retirado de la Policía Nacional, de la que llegó a ser comandante general, y al abogado José Andrés Tello, para Justicia y Derechos Humanos.



La lista la completan Patricia Correa, en Educación; Rosaberta Gutiérrez, en Salud; Nelly Paredes, en Desarrollo Agrario y Riego; Sandra Belaúnde, en Producción; Luis Fernando Helguero, en Comercio Exterior y Turismo, y Oscar Vera, en Energía y Minas.



También a Hania Pérez de Cuéllar, en Vivienda; la ex viceministra Grecia Rojas, en Mujer y Poblaciones Vulnerables; Albina Ruiz, en Ambiente; Jair Pérez, en Cultura, y Julio de Martini en Desarrollo e Inclusión Social, quien juró al cargo por "un Perú con desarrollo e inclusión social para todos los peruanos".



Se trata de un gabinete conformado por personas con un amplio perfil técnico, pero sin vínculos conocidos con los partidos con representación parlamentaria.



Tras jurar su cargo como presidenta, Boluarte se reunió con las distintas bancadas parlamentarias con el objetivo de tender puentes con el Congreso, de mayoría opositora, muy fragmentado y con el que Castillo tuvo fuertes enfrentamientos durante sus 17 meses de mandato.