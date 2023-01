Putin dice que la victoria rusa en Ucrania "es inevitable"

Putin conversó con trabajadores de la planta Obujov, a los que dijo que la victoria "está asegurada"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró hoy que la victoria rusa en Ucrania "es inevitable" y que el sector militar-industrial es ya capaz de sustituir prácticamente a los fabricantes extranjeros que han abandonado el mercado nacional.



"Desde el punto de vista del resultado final y la victoria, que es inevitable, hay varias cosas que no han desaparecido y que subyacen a nuestra victoria. Esta es la unidad y la solidaridad del pueblo ruso. Es el coraje y el heroísmo de nuestros combatientes y el trabajo del complejo militar-industrial y de toda la economía", señaló Putin en una planta del fabricante de armas Almaz-Antey.



Durante su visita a San Petersburgo con motivo del 80 aniversario del levantamiento del bloqueo de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, Putin conversó con trabajadores de la planta Obujov, a los que dijo que la victoria "está asegurada".



"No tengo dudas al respecto", enfatizó de pie delante de un camión militar con la letra "Z" escrita encima, el símbolo de las fuerzas rusas en la campaña bélica de Rusia en Ucrania.





Putin sostuvo que la industria de defensa de Rusia ha comenzado a ser casi autosuficiente.



"Después de que algunos de nuestros supuestos socios abandonaron nuestro mercado y el nivel de nuestra producción se volviera bastante alto, nuestras empresas asumen con bastante facilidad el hueco que dejaron estos mismos socios", dijo.



"Por supuesto, esto no significa que podamos producir todo, al 100 %, pero lograremos el nivel de producción que necesitamos", afirmó.



"Nosotros, por ejemplo, producimos más de tres veces más misiles de defensa aérea por año que Estados Unidos", recalcó.



En general, añadió, la industria rusa de defensa produce aproximadamente la misma cantidad de misiles de defensa aérea para diversos fines al año que "todas las empresas industriales militares del mundo".



Los trabajadores de la planta Obujov indicaron a Putin que, debido al aumento de la demanda de productos de defensa por la campaña militar rusa en Ucrania, las empresas de la industria de defensa están trabajando en varios turnos.



El jefe del Kremlin prometió apoyo a la industria de defensa en varias áreas: "el dinero se proporciona para resolver los problemas financieros actuales, para expandir la producción, para producir los productos modernos más demandados y para pasar de la fabricación individual de productos a cantidades masivas".



Putin a la vez se quejó de que "algunos clientes extranjeros" no pagan el material militar que reciben de Rusia.



"Hay una cosa más a la que se debe prestar atención. Algunos de nuestros clientes extranjeros, lamentablemente, no cumplen con sus obligaciones en su totalidad. Recibieron los productos, pero no pagan. Aquí, por supuesto, debemos apoyar a las empresas y, por supuesto, lo haremos", recalcó.