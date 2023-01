Expresidente argentino habla de "vergüenza" por recibir a Maduro y Díaz-Canel

"La inmensa mayoría de los argentinos sentimos vergüenza de que nuestro país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia", dijo Macri

El expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) dijo este domingo que la mayoría de los argentinos siente "vergüenza" porque Argentina recibirá a "los dictadores Nicolás Maduro, de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba" en los próximos días.



"La inmensa mayoría de los argentinos sentimos vergüenza de que nuestro país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia", dijo Macri, opositor al Gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Fernández, en un mensaje en su cuenta de Facebook.



El mensaje del ex presidente se suma a las manifestaciones de repudio de otros dirigentes de la oposición, que solicitaron declarar "persona no grata" a esos mandatarios e incluso pidieron la detención de Maduro, porque se espera su visita a la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebra este martes.



"La bienvenida a estos dictadores no la organizamos nosotros los argentinos, sino un Gobierno que languidece en su mediocridad, uno que pronto se llevará el desgraciado honor de haber sido el peor Gobierno de la historia de la democracia de nuestro país", quiso aclarar Macri en su mensaje.

Leer más: Lula devuelve a Brasil a la Celac en plena inestabilidad interna y externa



El exmandatario acusó al Gobierno de Alberto Fernández de intentar "ahora alterar el funcionamiento de la República atacando a la Corte Suprema, mientras defiende sin pudor a gobiernos autoritarios en los foros internacionales", luego de haber abusado de su poder durante la pandemia de covid-19.



Y pidió a los argentinos recordar que "Venezuela sufrió el éxodo más grande de la historia de América Latina, porque así lo recuerdan cada día los cientos de miles de venezolanos" que viven en Argentina.

ESPERANZA

Macri quiso dar un mensaje de esperanza, al indicar que antes de fin de este año el Gobierno de Alberto Fernández, que comenzó en 2019, "terminará", debido a que en 2023 se celebran las elecciones presidenciales: "Ya estamos en ese capítulo final de esta era horrible".



"Las urnas decidirán tener un gobierno que respetará la ley y las instituciones de la democracia, que protegerá las libertades, que desterrará la agresión mafiosa como metodología, que no presionará a la oposición, a la prensa o los jueces. Nunca más le daremos la bienvenida a los dictadores", se esperanzó Macri.



"Pronto empezará un largo tiempo de progreso económico y libertad", previó Macri, quien pertenece a la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, y todavía no confirmó si participará como candidato de las próximas elecciones presidenciales.



La Celac es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política que fue creado en 2010 y está conformado por los 33 países de América Latina y el Caribe.



Entre los presidentes confirmados en la VII cumbre, además del anfitrión, Alberto Fernández, están el chileno Gabriel Boric, el uruguayo Luis Lacalle Pou, el boliviano Luis Arce, el ecuatoriano Guillermo Lasso, la hondureña Xiomara Castro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, para quien será su primer viaje internacional en este tercer mandato.