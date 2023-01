Fernández a Lula: "No vamos a dejar que ningún delirante ataque la democracia"

"Los desafíos que tenemos son muy parecidos", dijo Fernández, quien agregó que el primero es "consolidar la democracia y las instituciones"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo este lunes a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que no va a dejar que "ningún delirante" y "ningún fascista" ataquen la democracia de Brasil.



"Quiero que sepas, querido amigo, que desde Argentina vamos a estar siempre a tu lado y no vamos a dejar que ningún delirante ataque a la democracia y a las instituciones de Brasil", dijo Fernández a Lula durante la declaración conjunta en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo argentino) tras una reunión entre ambos.



"No vamos a dejar que ningún fascista se lleve de arriba el ataque a la soberanía popular", agregó Fernández, quien recibió a Lula en Buenos Aires en el primer viaje internacional del brasileño desde que asumió la Presidencia el 1 de enero pasado, que incluirá, este martes, su asistencia a la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



Fernández dijo que ambos países inician "una nueva etapa", después de que Lula da Silva pusiera fin al mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022), de mala relación con el presidente argentino, en tanto se hizo eco de la intentona golpista que protagonizaron miles de seguidores radicales del exgobernante de derecha el pasado 8 de enero en Brasilia.



"Los desafíos que tenemos son muy parecidos", dijo Fernández, quien agregó que el primero es "consolidar la democracia y las instituciones".



En tanto, el peronista equiparó a los adversarios políticos, al indicar que a ambos países los continúan vinculando los mismos problemas: "Por Brasil pasó Bolsonaro y por Argentina pasó (Mauricio) Macri", en referencia al expresidente argentino (2015-2019) de derecha.



Estas declaraciones fueron realizadas después de que ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta y que sus ministros suscribieran acuerdos de cooperación mutua en temas de Defensa, en Salud, en Ciencia, en Economía y en temas antárticos.