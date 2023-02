Blinken suspende su viaje a Pekín tras la detección de un globo espía chino sobre EEUU

10:44 a.m.

Funcionarios de alto rango del Departamento de Estado dijeron en una llamada con periodistas que la presencia del globo se trata de "una clara violación" de la soberanía y la ley internacional, por lo que es "inaceptable" y han decidido posponer la visita de Blinken

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, suspendió este viernes el viaje que tenía previsto a Pekín este fin de semana, después de que su país detectara un "globo espía chino" volando sobre territorio estadounidense.



Funcionarios de alto rango del Departamento de Estado dijeron en una llamada con periodistas que la presencia del globo se trata de "una clara violación" de la soberanía y la ley internacional, por lo que es "inaceptable" y han decidido posponer la visita de Blinken.



"El secretario comunicó esta mañana al director de la Oficina de Asuntos Exteriores (de China), Wang Yi, que el viaje tenía que ser pospuesto", indicaron los funcionarios, que detallaron que la suspensión del viaje se ha decidido tras consultar con distintas agencias el Gobierno de EE.UU. y el Congreso.



No obstante, Blinken le transmitió a Wang que espera poder viajar a China "lo antes posible cuando las condiciones lo permitan".



Entretanto, EE.UU. mantendrá las "líneas de comunicación abiertas" con Pekín para hablar de la preocupación que le ha suscitado "este incidente" y para manejar de "manera responsable" la competencia entre ambos países, aseguraron los funcionarios.

Leer más: EEUU quiere evitar un conflicto con China pero afrontará sus retos con los aliados



Estaba previsto que Blinken partiera esta noche hacia Pekín en la primera visita de un secretario de Estado a China desde 2018.



Sin embargo, el jueves el Pentágono informó que había detectado un globo espía chino volando a gran altura sobre el territorio de EE.UU. y que había decidido no destruirlo, aunque lo sigue de cerca, ante el peligro que pudiera suponer la caída de sus restos en la superficie.



China admitió este viernes que el globo le pertenece, aunque aseguró que "es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos", y lamentó "la entrada no intencionada" del aparato en el espacio aéreo estadounidense.



Los funcionarios del Departamento de EE.UU. afirmaron que su país reconoce y toma nota del "comunicado de arrepentimiento de China", pese a que la presencia del globo en su espacio aéreo es "inaceptable" y una "clara violación" de su soberanía.



"Nuestra evaluación clara es que bajo estas circunstancias no sería constructivo visitar Pekín ahora, pero reiteramos que es un postergamiento", remarcaron.



Pese a esta crisis, los funcionarios estadounidenses subrayaron que su Gobierno cree en la diplomacia para "gestionar de forma responsable la relación bilateral más compleja" que tiene EE.UU.



"Nos comprometemos a mantener abiertas las líneas con China todo el tiempo, incluido durante este incidente", apuntaron.