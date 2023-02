Bolsonaro dice desde Florida que regresará a Brasil "en las próximas semanas"

Bolsonaro dijo que planea regresar a Brasil a pesar de los temores de sus partidarios de que pueda ser arrestado a su llegada

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022) dijo en Florida (EE.UU.), donde está desde finales de diciembre pasado, que regresará a Brasil "en las próximas semanas" porque su "misión sobre la Tierra" aún no ha terminado, según recoge este domingo un medio local.



"Yo también quiero volver a Brasil, pretendo volver a Brasil en las próximas semanas", declaró el líder ultraderechista en Boca Ratón, en el sur de Florida, durante un encuentro la noche del sábado con seguidores brasileños reunidos en una iglesia evangélica.



"Vale la pena el riesgo, puedes estar seguro de eso. La mayoría del pueblo brasileño está con nosotros", dijo en portugués el exmandatario en la Iglesia de Todas las Naciones, en Boca Raton, unos 72 kilómetros al norte de Miami, según el Palm Beach Post.



Bolsonaro dijo que planea regresar a Brasil en "las próximas semanas" a pesar de los temores de sus partidarios de que pueda ser arrestado a su llegada, subrayó, y a continuación sus seguidores comenzaron a aplaudirlo.

Mark Boykin, pastor de la iglesia evangélica que organizó el evento, presentó a Bolsonaro como el "recién elegido" presidente de Brasil y rezó en voz alta para que Estados Unidos y Brasil algún día "aprendan a contar cuando hay elecciones", detalla el citado medio.



El militar retirado de 67 años afirmó asimismo que "todos tienen una misión en la vida" y que la suya aún no ha terminado.



Bolsonaro, de 67 años, se encuentra en EE.UU. desde el 30 de diciembre pasado, dos días antes de que tomara el poder su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y está pendiente de un "cambio de visado" solicitado por su abogado en enero para permanecer más tiempo en este país, al que llegó siendo todavía presidente.



Durante el acto no hubo referencias directas al ataque perpetrado el 8 de enero por bolsonaristas a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, del que Bolsonaro se desligó tímidamente en un comunicado emitido desde Orlando (Florida), donde reside temporalmente.



Sin mencionar los disturbios, según recoge el Palm Beach Post, Bolsonaro dijo a sus seguidores que deben correr riesgos para superar los problemas que creen que está enfrentando el país.



A petición de la Fiscalía, el pasado 14 de enero, la Corte Suprema de Brasil incluyó al expresidente en la lista de investigados por la intentona golpista.



El anuncio de Bolsonaro de regresar a Brasil se dio en otro acto público en Estados Unidos, tras el evento "Power of the People" (el poder del pueblo), organizado a principios de febrero por el grupo conservador Turning Point USA en un club de golf perteneciente al consorcio empresarial del expresidente estadounidesnee Donald Trump (2017-2021).



También se da tras la primera visita a Estados Unidos desde su asunción del izquierdista Lula da Silva, quien se reunió el pasado viernes en la Casa Blanca con su homólogo Joe Biden, con el compromiso de defender la democracia.



Durante el encuentro, Biden hizo referencia al asalto al Capitolio de EE.UU. en enero de 2021 por partidarios del entonces presidente Trump y al ataque del pasado 8 de enero en Brasilia por parte de simpatizantes de Bolsonaro.