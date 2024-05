Manuel Orozco: Nicaragüenses que salieron con parole humanitario no podrán regresar al país

Orozco dijo que extraoficialmente conoció que los funcionarios de migración le comunican a los ciudadanos que viajan con parole humanitario que no podrán volver a Nicaragua

Mayo 16, 2024 02:15 PM

El analista y director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco dijo que los nicaragüenses que salieron con el programa de parole humanitario no podrán regresar al país porque la dictadura de Daniel Ortega decidió restringir su retorno.

Orozco dijo que extraoficialmente conoció que los funcionarios de migración le comunican a los ciudadanos que viajan con parole humanitario que no podrán volver a Nicaragua.

“Mirá algunas de las personas que han salido bajo el parole. Me dicen que cuando salen de la migración te dicen: usted se va con el parole y aquí no vuelve”, dijo Orozco en el programa Café con Voz con Luis Galeano.

Agrega que “desafortunadamente es una responsabilidad individual de cada persona que tiene que asumir sus riesgos, pero mi única observación es que este es un riesgo de vida o muerte”.

Se estima que desde 2018, como resultado de la crisis política y la radicalización autoritaria de la dictadura en Nicaragua, ha salido más de medio millón de nicaragüenses hacia Estados Unidos, y al menos otro tercio de millón hacia Costa Rica y terceros países.

Del más de medio millón que se encuentra en EEUU, unos 60.000 llegaron bajo el programa del alivio humanitario (parole), por lo cual se encuentran en una situación que no les da status legal, sino dos años para regularizarse.

En este aspecto, el experto dice que el programa del parole humanitario es una “papa caliente” en el Congreso estadounidense.

“Hay un pleito muy fuerte, muy polarizado porque básicamente los congresistas republicanos han demonizado el alivio humanitario o parole, están acusando a esta administración de que el parole es una forma de dejar entrar a la gente, cuasi legalmente independientemente de si esas personas tienen un recurso válido de razón de haber escapado y bajo ese contexto los riesgos van a aumentar aún más”.

El experto advierte de que gane quien gane las elecciones en EEUU deberá resolver la situación de las personas que llegaron con parole humanitario “sigo sosteniendo que el núcleo de todo esto es la migración, es una migración que es un problema de política exterior y mientras Estados Unidos no adopte una política exterior sobre estos países, pues vas a tener gente que va a seguir saliendo y si cerrás la frontera eso no es un problema. Yo no veo realmente una situación en donde esto va a cambiar”.

“Tormenta perfecta”

Por otro lado, el analista señala que la legalización se convertirá en una situación crítica para los nicaragüenses que no han solicitado asilo en medio de un ambiente restrictivo sobre la estadía de personas sin un estatus legalizado.

Reiteró que el 97% de los nicaragüenses en Estados Unidos que llegaron desde el 2018 hasta marzo del 2024 está en una situación irregular o ilegal.

Es decir que más del 60% de casi medio millón de personas están completamente sin ningún tipo de recurso legal, el restante 40% se encuentra en situaciones combinadas con permiso de trabajo porque han solicitado el parole a través del alivio humanitario o porque entraron en un proceso de asilo político independientemente del parole.

“Estamos en lo que podría ser una especie de tormenta perfecta porque hay dos realidades muy complicadas, primero, año electoral por lo cual las medidas migratorias, van a aumentar con mayor intensidad de una forma restrictiva”.

En segundo lugar, es que si llega a ganar Donald Trump dado que es un proceso electoral bastante polarizado, es una situación de 50 a 50.

“Las encuestas ahorita están a favor de Trump, el otro mes puede que estén a favor de Biden, pero las restricciones migratorias van a ser exageradamente mayores que las que estamos viendo en este momento, es decir con un redadas de deportación del triple de lo que estamos viendo ahorita”.

Advierte que la situación de los nicaragüenses en EEUU, en condiciones de solicitar asilo, refugio, o provenientes de la diáspora en general, será incierta y preocupante para los próximos tres años.

“La otra tormenta se va a producir llegando al año 2026 ¿por qué? Porque gane quien gane en enero del 2025, el proceso de política burocrática y todo eso realmente va a entrar en movimiento a mediados de año del 2025 y las consecuencias se van a sentir a fines de ese año”, advirtió.

Asegura que el 2026 es un periodo crítico para la dictadura en Nicaragua porque se está reconstruyendo la sucesión dinástica y se quiere reducir el mayor nivel de protesta que puede existir para consolidarla.

“Básicamente una formalización de un proceso electoral falso y entonces ahí lo que vas a ver es que si hay gente deportada en el 2026 la violencia se va a presentar, entonces es una situación bastante arriesgada y hay que resolver ese problema”.

Lo que se avizora es una situación crítica para miles de nicaragüenses, cuando al vencerse su parole y no tengan opción de pedir asilo, entrarán en condición de retorno y la situación se tornará emocional y materialmente crítica.

Asegura que es urgente que los nicaragüenses arreglen su condición legal, “y es importante que abandonen el estado de negación en el que se encuentran, creyendo que algo va a ocurrir y no tendrán que hacer nada”, expresó.