10:42 a.m.

Silicon Valley Bank Financial Group, la empresa matriz del malogrado banco Silicon Valley Bank (SVB), se declaró este viernes en bancarrota en un tribunal de Nueva York, para intentar una reestructuración de capital, bajo supervisión judicial, de los negocios que han sido intervenidos por las autoridades, informó el diario The Wall Street Journal.



Las autoridades estadounidenses intervinieron el pasado jueves SVB, pero no su matriz, aunque la cotización de sus acciones lleva paralizada desde el 9 de marzo.



La medida del Gobierno y los reguladores se produjo después de que SVB, especializado en empresas tecnológicas emergentes sufriera una huida masiva de depósitos después de verse obligada a vender activos para cubrir necesidades de liquidez.



El Gobierno ha garantizado todos los depósitos de esta institución y la ha reabierto bajo una nueva dirección y con el nombre de Silicon Valley Bridge Bank, con la intención de que pueda recuperar sus actividades.



La intervención de SVB desató un terremoto financiero cuyas sacudidas llegaron a Europa, donde pusieron en aprietos al banco suizo Crédit Suisse.



Tras la debacle de SVB, las autoridades intervinieron el también banco regional Signature, y el jueves las principales corporaciones bancarias del país acudieron al rescate de First Republic Bank, que se encuentra entre los 15 mayores bancos del país y es uno de los que más está sufriendo las consecuencias de esta crisis, con una inyección de 30.000 millones de dólares.