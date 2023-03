Biden: Fortalecer la democracia es el gran desafío de nuestra era

"La democracia es un trabajo duro, nunca termina", agregó, Biden

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este miércoles en una cumbre virtual de jefes de Estado organizada por su país que fortalecer la democracia es el gran desafío de esta era y que es un trabajo que "nunca termina".



"El fortalecimiento de la democracia es un tema que me apasiona. Creo que este es el desafío que define nuestra era", afirmó el presidente en su participación en la segunda edición de la Cumbre por la Democracia, que se está celebrando hoy de manera virtual, con Biden como uno de los anfitriones.



Por ello, es necesario "renovar continuamente" este compromiso, "fortalecer continuamente las instituciones, erradicar la corrupción donde la encontremos, buscar la construcción de consensos y rechazar la violencia política". "La democracia es un trabajo duro, nunca termina", agregó.



En opinión del mandatario, hoy se puede decir "que las democracias del mundo se están volviendo más fuertes, no más débiles" y que "las autocracias del mundo se están volviendo más débiles, no más fuertes".



"Ese es un resultado directo de todos nosotros uniéndonos con confianza en nosotros mismos y convicción en nuestra causa", afirmó el presidente minutos antes de la intervención del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien pidió más ayuda a la comunidad internacional para la "guerra en contra de la libertad y la democracia".



Desde primera hora de la mañana, distintos líderes políticos han participado en el evento, principalmente a través de vídeos pregrabados. Líderes de todos los colores políticos, desde la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, enviaron sus mensajes.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro británico, Rishi Sunak; o el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu también participaron.



Biden recordó además el anuncio hecho hoy de una nueva inversión de 690 millones de dólares en un programa para fortalecer la democracia en el mundo.



Los fondos se sumarán a los ya suscritos por EE.UU. bajo la Iniciativa Presidencial para la Renovación Democrática, adoptada en 2021.