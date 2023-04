Biden planea presentarse a reelección aunque no está listo para anunciarlo

El mandatario estadounidense lleva meses dejando caer su intención de volver a presentarse aunque no ha hecho aún el anuncio oficial

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes en una entrevista a la NBC que su plan es presentarse a la reelección en noviembre de 2024 aunque aún no está listo para hacer el anuncio oficial.



"Planeo presentarme, pero aún no estamos preparados para anunciarlo", dijo Biden en esta entrevista al programa "Today" de la citada cadena esta mañana, antes de presidir el acto del lunes de Pascua en los jardines de la Casa Blanca.



En su último discurso sobre el Estado de la Unión, pronunciado en febrero justo en la mitad de su mandato, Biden no hizo referencias a su posible candidatura aunque sí dejó clara su intención de seguir gobernando y de estar con ganas de continuar más allá de 2024.



El rival de Biden en las elecciones de 2020, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, sí ha hecho oficial su candidatura a las primarias republicanas para ser el candidato de su partido a las presidenciales.



Trump acaba de convertirse en el primer expresidente imputado, por los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels para ocultar que mantuvieron relaciones y evitar que la noticia saltara en la campaña de 2020.



Biden no se ha pronunciado hasta ahora sobre la imputación judicial de Trump.