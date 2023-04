Desde el 1 de abril de este año, El Faro es administrado por la Fundación Periódica, en San José, Costa Rica

El periódico digital El Faro anunció este jueves que su estructura administrativa y legal "se muda" a Costa Rica tras 25 años en El Salvador, país en el que el medio "continuará haciendo periodismo", debido a la "falta de condiciones para seguir operando".



En un editorial difundido hoy en el periódico se explica que "desde el 1 de abril de este año, El Faro es administrado por la Fundación Periódica, en San José, Costa Rica", antes "operó administrativamente bajo la propiedad de la empresa salvadoreña Trípode, S.A. de C.V., con la que nació", apuntó.



Indicó que su “redacción seguirá en San Salvador” y que seguirán “haciendo periodismo en El Salvador”, pero su “operación administrativa y legal ya no” y que ahora “son un periódico centroamericano con sede en San José".



Además, señaló que "es la culminación” de un proceso que emprendieron “hace unos meses ante la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador".



El Faro aseguró que durante la administración del presidente Nayib Bukele, la publicación y sus empleados fueron “objeto de campañas de deslegitimación y difamación originadas en Casa Presidencial” y enfrentaron “seguimientos físicos y amenazas”, además de “espionaje con Pegasus, acoso a anunciantes y difamaciones de funcionarios y diputados del partido oficial".



Pero, sobre todo indica, "hemos enfrentado múltiples auditorías del Ministerio de Hacienda, con acusaciones fabricadas a las que seguimos respondiendo y apelando en todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes, a pesar de saber que en El Salvador ya no hay división de poderes".



El Faro publicó en septiembre de 2020 que "Hacienda está actualmente auditando la contabilidad de este periódico en los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018", pero que Hacienda no le ha notificado a sus representantes que enfrentan dicha investigación.



En abril de 2021, El Faro denunció mediante una editorial que el Gobierno salvadoreño supuestamente "fabrica otro caso" en su contra tras una auditoría en la que el Ministerio de Hacienda acusa al medio de investigación de evadir impuestos.



Además, en julio de 2021, el editor del periódico salvadoreño El Faro, el periodista mexicano Daniel Lizárraga, salió de El Salvador en el plazo que le ordenó el Gobierno tras negarle un permiso de trabajo y la residencia temporal.



El Faro es considerado uno de los diarios más importantes de El Salvador y reconocido internacionalmente por el valor de sus investigaciones.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en febrero de 2021 medidas cautelares de protección a favor de 34 integrantes del medio que, advirtió, "estarían siendo objeto de hostigamiento, amenazas, intimidaciones y estigmatización".



"El desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado, más allá de los cuantiosos recursos públicos destinados hoy a diseminar propaganda y noticias falsas", señala el periódico en su editorial.



Agrega que "la criminalización del periodismo es, lamentablemente, cada vez más utilizada por los Gobiernos de la región, paralelamente a la acumulación de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas y los movimientos civiles. Los autócratas no toleran otras narrativas".